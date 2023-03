Anfiteatro, fondi a rischio 

Il canale di finanziamento regionale è lo stesso: Mutuo e Infrastrutture. Identica è anche la data improrogabile per i primi lavori: 15 novembre. Dopo l’intervento della Regione, con l’assessorato ai Lavori pubblici, che ha tolto all’amministrazione comunale l’incombenza di realizzare la scuola forestale regionale, potrebbe correre la stessa sorte anche l’intervento sull’anfiteatro Fabrizio De Andrè. A sostenerlo in un’interrogazione il consigliere comunale d’opposizione Francesco Guccini: «A rischio ci sono anche i fondi per la messa in sicurezza e della riapertura dell’anfiteatro. Una struttura che i nuoresi aspettano da anni». Intanto, lunedì a Nuoro si discuterà del nuovo soggetto attuatore che dovrà portare a compimento la scuola forestale in città, ma anche della proposta del sindaco Andrea Soddu di far partire da subito i prossimi corsi di formazione a Nuoro.

Corsi subito in città

A creare polemica oltre al cambio del soggetto attuatore per la costruzione della scuola forestale, il primo corso per agenti della Forestale che si è aperto a Pula la settimana scorsa. Il sindaco Soddu è stato chiaro: «Abbiamo le competenze con le Università cittadine e le infrastrutture per poter ospitare da subito nella sede naturale che è Nuoro i primi corsi di formazione in attesa della scuola». Lunedì si discuterà in città anche di questo.

Senza appello

Intanto, sale la preoccupazione anche per il finanziamento dell’anfiteatro, che potrebbe essere a rischio e Guccini nella sua interrogazione chiede di sapere se le somme stanziate, ormai da diverso tempo, siano oggi sufficienti a coprire tutti i costi. «Sulla situazione attuale in ordine alla tenuta strutturale dell’anfiteatro, si chiede quando si pensa di appaltare e cominciare i lavori di messa in sicurezza, e se vi sia un pericolo di definanziamento dell’opera da parte della Regione». Tra le domande quella sull’aumento dei costi di materiali e lavoro per capire se «siano ancora sufficienti 3 milioni di euro, così come previsti e finanziati». L’anfiteatro è chiuso dal 2013 e i lavori di ristrutturazione sono finanziati dal 2015, con 1,5 milioni a cui si sono aggiunti altrettanti soldi dal Mutuo Infrastrutture regionale nel 2017. Finanze che vanno impegnate entro il 15 novembre. Lo stesso assessore regionale Saiu spiega: «Sull’anfiteatro il Comune è più avanti rispetto all’iter della scuola forestale, ma è una situazione che osserviamo con attenzione».