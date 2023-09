Anfiteatro, divelta la nuova recinzione 

Il 22 agosto alcuni clochard erano ancora lì, in giacigli di fortuna, il 23 il Comune li ha sgomberati trovando loro una sistemazione più dignitosa e chiudendo i varchi per poter rientrare.

Ma è durato poco perché l’anfiteatro romano è stato nuovamente violato. Qualcuno ha spostato le transenne e divelto la nuova recinzione ed ha trovato rifugio in uno degli anfratti. Probabilmente succederà ancora a lungo, sino a quando il monumento non sarà nuovamente valorizzato.

Che sarebbe durato poco era chiaro. «Tra pochi giorni quell’angolo nascosto e abbandonato tornerà a essere, in attesa che finalmente si proceda al recupero, quello che è da anni: discarica e rifugio per senzatetto», era stata la previsione di chi frequenta la zona. Ed è pèuntualmente successo.

Un mese fa c’erano due tende, una verde e una arancione, la residenza di due senzatetto. Uno era Renè, cagliaritano di 62 anni, nato e cresciuto in via Seruci, un musicista di strada. «Sono un artista, mi piace suonare, dipingere e realizzare lavori di artigianato», aveva raccontato. Un matrimonio finito a rotoli, tanti guai e altrettanta sfortuna. Prima viveva nell’ex scuola di via Flumentepido, poi era riuscito a conquistare un tetto ai Giardini di Charanga, un edifico comunale in viale Regina Elena. «Dopo un anno e mezzo è arrivata la Polizia municipale. Mi hanno cacciato e murato i locali con tutta la mia roba dentro»», aveva raccontato. Da allora, dopo una breve parentesi in viale Sant’Ignazio, la sua casa era l’Anfiteatro.

A lui e all’altro inquilino erano state offerte sistemazioni alternative ma non le aveva accettate perché spesso chi ha un cane, come René, preferisce stare in casa perché nelle strutture a disposizione del Comune gli animali non sono ammessi.

Il destino dell’Anfiteatro è affidato a un progetto comunale che nessuno conosce. «Il Comune ci dovrebbe far capire a che fine ha fatto, è da un anno che ne parliamo ma non abbiamo mai visto niente, nonostante i vari incontri», aveva dichiarato la sovrintendente Monica Stocchino. «I soldi stanziati ci sono, per questo anche noi vorremmo sapere quando riaprirà il monumento».

