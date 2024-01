Anfiteatro De Andrè, via ai lavori 

Dopo una lunga attesa durata quasi undici anni, questo mese sono cominciati i lavori all'anfiteatro di via Veneto intitolato a Fabrizio De André. «I lavori sono iniziati l'8 gennaio. Faremo di tutto per aprire il prima possibile», sono le uniche affermazioni dell'assessore con delega alla Visione urbana Fabrizio Beccu.

Degrado

Parole contenute, per quel monumento del degrado divenuto simbolo dell'abbandono in città dopo piccoli passi avanti fatti nel tempo e altrettanti indietro.

«Un'opera finanziata con i fondi regionali, 3 milioni e mezzo – dice l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu – sulla base del progetto presentato dal Comune che è soggetto attuatore dell'intervento finanziato con il mutuo infrastrutture. Siamo riusciti a salvare questo finanziamento che rischiava di essere perduto».

Un intervento importante anche in vista dei prossimi eventi che riguarderanno la città di Nuoro come l'Europeade, per cui è arrivato un milione di euro. «Poi il Comune – conclude – ci dirà quali sono le esigenze. L'importante è dare tutto il supporto necessario, essere riusciti a sbloccarlo è un traguardo importante».

I numeri

Chiuso dal 2013 per problemi strutturali e per il passaggio del ciclone Cleopatra che danneggiò gravemente la tribuna in cemento armato con 5mila posti; ora vede uno spiraglio di luce. Il cartello di cantiere riporta ancora i dati: 210 giorni per i lavori, da consegnare entro il 7 novembre 2023 e da ultimare entro il 4 giugno 2024.

La copertura finanziaria dell'intero intervento, secondo il progetto, richiede complessivamente circa 5 milioni e 656mila euro, che ancora non ci sono tutti, ma il Comune di Nuoro ha avviato comunque i lavori e chiederà nuovi finanziamenti più avanti per completare l'opera. Dal 2015 la Regione Sardegna, come riporta anche il cartello dei lavori, ha stanziato un milione e 500mila euro per la messa in sicurezza. A cui si aggiunse un ulteriore finanziamento tramite il Piano Regionale delle infrastrutture, a seguito dell'intervento dell'assessore regionale Pierluigi Saiu.

Da tempo il Comune aveva provato ad accelerare i lavori e le pratiche in quell'unica struttura all'aperto in città per spettacoli e concerti. L'anfiteatro, è intitolato al grande artista che lì fece il suo ultimo concerto in Sardegna.

