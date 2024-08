Anfiteatro chiuso, servono altri soldi 

La riapertura dell’anfiteatro “Fabrizio De André” a Nuoro? È come il miraggio di un’oasi nel deserto, la vedi all’orizzonte ma non riesci mai a raggiungerla. La riapertura dell’infrastruttura, attesa a giugno, finanziata con 3,6 milioni di risorse regionali e appaltata in autunno, slitta. I lavori iniziati a gennaio sarebbero dovuti durare 210 giorni e finire il 4 giugno, giusto in tempo per la 124 esima edizione del Redentore, ma dopo due giorni si sono subito bloccati. Colpa di un canale fognario che nessuno ha rilevato. Il suo spostamento costerà un altro mezzo milione di euro e altri 110 giorni di lavori. Insomma, quell’oasi all’aperto dove fare concerti e spettacoli è ancora lontana. Almeno altri 320 giorni.

La variante

Dopo l’alluvione del 2013 l’anfiteatro venne chiuso e dichiarato inagibile a causa di un torrente sotterraneo che aveva creato sotto le tribune un cedimento, una voragine di 20 metri. Inagibile, da oltre un decennio. La copertura finanziaria dell’intervento di consolidamento e sistemazione del fenomeno franoso, secondo il progetto, richiedeva in tutto 5 milioni e 656 mila euro. Il Comune aveva reperito due distinti finanziamenti, entrambi con risorse sul “mutuo infrastrutture” pari a un milione e 500 mila euro, risalente all’ottobre del 2015 e un altro, di importo analogo, dopo l’intervento dell’allora assessore regionale Pierluigi Saiu. Le somme rischiavano di andare perse per questo venne accelerato l’iter e la consegna dei lavori all’impresa Luppu di Orgosolo che avvenne il 7 novembre, con la partenza del cantiere l’8 gennaio per il primo lotto funzionale da 1,5 milioni. Cantiere che si è bloccato dopo solo due giorni: il direttore dei lavori segnalò la necessità di una perizia di variante «a causa del rinvenimento in corso d’opera di un canale fognario sconosciuto e non rilevato dalle indagini e dalla strumentazione utilizzata nel corso della progettazione», comunicando la sospensione. Ieri la variante accettata dal Comune che impegna 528 mila euro di somme aggiuntive con il costo complessivo per la ristrutturazione che sale a 6 milione e 184 mila euro, e un aggravio dei tempi di altri 110 giorni.

I dubbi

«Il finanziamento per l’anfiteatro è stato salvato nella scorsa legislatura, quando ero assessore - ricorda Saiu - uffici regionali e comunali lavorarono insieme. Il mutuo infrastrutture scadeva a metà novembre 2023 e riuscimmo a evitare di perdere i fondi. Questo nuovo rallentamento non mette in pericolo le risorse ma allunga i tempi, e non va bene. Una riflessione generale sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche a Nuoro è necessaria. Più tempo si impiega e più si consumano risorse, e aumenta il rischio di incompiute. Ridurre i tempi e migliorare l’efficienza della spesa pubblica dovrà essere un obiettivo da perseguire con la prossima amministrazione comunale. Per l’anfiteatro servirà lavorare per reperire rapidamente altri fondi, per dare copertura a tutti gli interventi necessari».



RIPRODUZIONE RISERVATA