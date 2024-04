Aneurisma fatale per un diciassettenne di Orgosolo 

Orgosolo piange la scomparsa di Giovanni Antonio Congiargiu, morto nella mattinata di ieri all’ospedale San Francesco di Nuoro in seguito alle complicanze di un aneurisma cerebrale che lo ha colpito nei giorni scorsi mentre si trovava in casa con i familiari. Trasportato al pronto soccorso, il diciassettenne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che purtroppo non gli ha salvato la vita: il cuore ha smesso di battere nelle ore successive, dopo una lunga lotta per la vita.

Sotto choc l’intera comunità orgolese, dove il giovane era stimato da tutti e attivo nel sociale. Fino allo scorso anno ha militato anche nelle giovanili del Supramonte calcio. «Dopo l’operazione abbiamo sperato che Giovanni Antonio ce la potesse fare, invece purtroppo è arrivata la terribile notizia», dice il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, facendosi portavoce del dolore della comunità. Giuseppe Rendini, consigliere comunale e presidente del Supramonte calcio, fa fatica a parlare: «Non ho parole, Giovanni Antonio era un ragazzo buono e solare, un amico per tutti noi, la sua scomparsa ci lascia sgomenti. Il suo ricordo resterà indelebile nei nostri cuori. In questo triste momento siamo sconvolti e vicini ai familiari a cui va il nostro abbraccio».

Da Nuoro arriva la solidarietà dell’Istituto superiore Volta, dove il giovane studiava: «Oggi è una giornata molto triste per tutti noi. Siamo vicini alla famiglia, agli amici e ai compagni di classe del nostro caro alunno Giovanni Antonio». Poi l’addio in sardo: «Ache bonu viazu, Juvanne Antoni, istudiante nostru istimau». Numerosi i ricordi sui social, specie da parte dei giovanissimi, con struggenti poesie in lingua sarda. Versi toccanti. Kikkisu Mereu scrive: «Adiu Anzelu dechidu», mentre Antoni Bascale Mereu descrive Congiargiu così: «Zovaneddu raru de bravura e simpatia delicata». Poi lo saluta con «Riposa in artu chele chelu e isparghe sas alas che anghèlu». La data dei funerali non è stata ancora decisa.

