Anestesista salva il compagno di caccia 

Il malore lo ha colpito all’improvviso, durante la prima battuta stagionale di caccia grossa. I momenti successivi sono stati concitati, con i compagni di squadra di Sandro Cabiddu, 59 anni, di Villanova Strisaili, che si sono precipitati per strapparlo alla morte. In prima linea Giacinto Staffa, suo compaesano, medico rianimatore che dopo l’esperienza all’ospedale di Lanusei ha scelto di mettersi a disposizione della sua gente aprendo l’ambulatorio di medicina generale a Villagrande e nella frazione. Nei boschi di Nuraghe Orgi, Staffa è tornato alle origini della sua professione, dando un notevole contributo per la salvezza dell’amico in aperta campagna.

«Venerdì - racconta il medico - è stata una giornata intensa anche dal punto di vista emotivo: indescrivibile la gioia provata nel vederlo riprendersi e vedere l’arrivo dei soccorsi. Ha funzionato bene il servizio di elisoccorso che, anche grazie all’app GeoResq, è riuscito a geolocalizzarci e a raggiungerci tempestivamente. Un’équipe ineccepibile che ha lavorato benissimo in una zona impervia e che ringraziamo tanto. E poi i compagni di caccia: tanti di loro avevano ben presenti le manovre da fare in questi casi perché, per motivi vari, avevano svolto più volte i corsi di primo soccorso. Ma, soprattutto, auguriamo a Sandro, persona benvoluta da tutta la nostra comunità, di riprendersi al più presto». Cabiddu, operaio comunale, è attualmente ricoverato al San Francesco di Nuoro.

