Anemia, attivo il nuovo ambulatorio 

L’obiettivo del nuovo servizio è ridurre il numero di ricoveri selezionando i pazienti che possono essere indirizzati al nuovo ambulatorio: il paziente, una volta preso in carico, verrà sottoposto a valutazione ematologica da parte dello specialista, quindi agli approfondimenti diagnostici necessari per inquadrare lo stato anemico e stabilire il trattamento terapeutico. Per accedere al servizio ci si può rivolgere al primo piano nell’ambulatorio Unità operativa trasfusionale, aperto dal lunedì al venerdì: bisogna prenotarsi tramite telefono o e-mail.

Se in questi ultimi tempi l’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” di Isili sembra essere sinonimo di problemi, non mancano le novità positive: la più recente, dopo l’inaugurazione del centro uomo, è l’avvio di un nuovo servizio, l’ambulatorio per le anemie, che opera appoggiandosi all’unità operativa trasfusionale e al laboratorio analisi. L’Asl 8 ha di recente assunto un ematologo a tempo indeterminato per collaborare con medici di medicina generale e specialisti ospedalieri e del territorio. «Per il territorio – commenta il direttore sanitario Roberto Massazza – è un servizio fondamentale visto che le patologie vascolari sono diffuse. La zona soffre di un certo isolamento, pertanto stiamo lavorando sulla prevenzione così da evitare i ricoveri e le discese a Cagliari».

Se in questi ultimi tempi l’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” di Isili sembra essere sinonimo di problemi, non mancano le novità positive: la più recente, dopo l’inaugurazione del centro uomo, è l’avvio di un nuovo servizio, l’ambulatorio per le anemie, che opera appoggiandosi all’unità operativa trasfusionale e al laboratorio analisi. L’Asl 8 ha di recente assunto un ematologo a tempo indeterminato per collaborare con medici di medicina generale e specialisti ospedalieri e del territorio. «Per il territorio – commenta il direttore sanitario Roberto Massazza – è un servizio fondamentale visto che le patologie vascolari sono diffuse. La zona soffre di un certo isolamento, pertanto stiamo lavorando sulla prevenzione così da evitare i ricoveri e le discese a Cagliari».

Valutazioni

L’obiettivo del nuovo servizio è ridurre il numero di ricoveri selezionando i pazienti che possono essere indirizzati al nuovo ambulatorio: il paziente, una volta preso in carico, verrà sottoposto a valutazione ematologica da parte dello specialista, quindi agli approfondimenti diagnostici necessari per inquadrare lo stato anemico e stabilire il trattamento terapeutico. Per accedere al servizio ci si può rivolgere al primo piano nell’ambulatorio Unità operativa trasfusionale, aperto dal lunedì al venerdì: bisogna prenotarsi tramite telefono o e-mail.

«Un servizio utile – commenta il sindaco Luca Pilia – che attesta un'attenzione verso il nostro presidio ospedaliero: il rilancio è possibile attraverso un costante investimento in termini di risorse umane e di incremento di attività».

L’altro servizio

Il nuovo ambulatorio non è l’unico che si appoggia all’Unità operativa trasfusionale: è già operativo da qualche tempo quello per la prevenzione delle malattie tromboemboliche, accreditato dalla Fcsa (Federazione centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle terapie antitrombotiche), gestisce circa 300 pazienti in terapia anticoagulante orale e svolge un’attività di consulenza in accordo con i medici di medicina generale e gli specialisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata