Anello ciclabile, cambia la viabilità 

Rivoluzione al traffico dal 23 giugno sino all’8 gennaio del prossimo anno nel quartiere Paluna- San Lussorio e all’ingresso della città, dove sono in corso i lavori per l’anello sostenibile del piano integrato della Città metropolitana.

Senso unico alternato in via Primo Maggio, via Allende, via della Libertà e via delle Begonie - come riporta l’ordinanza della Polizia locale - ma anche restringimento della strada in alcuni tratti delle vie della Resistenza, Parigi e Angioy.Divieti di sosta e nuove regole temporanee nella circolazione per consentire all’impresa di realizzare i sei chilometri di piste ciclabili da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana leggera, con corsie in due direzioni e la divisione dalla carreggiata per le auto. Cantieri che coinvolgeranno le vie Primo Maggio, Londra, della Resistenza, Parigi, Allende, Segni, della Libertà, sino a via delle Camelie.

