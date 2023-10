Aneddoti e ricordi da salvare: «Compaesani, raccontateli a noi» 

Cercansi ricordi: la biblioteca di Villamar lancia un annuncio agli abitanti del paese. «Li invitiamo a venire in biblioteca – spiega l’assessora e bibliotecaria Ilenia Mura – e raccontare aneddoti ed episodi che riguardano Villamar per raccogliere una memoria locale. Può essere il ricordo di un monumento in un’area del paese che ora non c’è più o i festeggiamenti di vecchie tradizioni popolari».

Tutto il materiale fisico che perverrà alla biblioteca verrà duplicato e restituito al proprietario nel breve tempo: «L’idea è partita dalla cooperativa che gestisce il sistema bibliotecario della Marmilla», conclude Mura. (f. c.)

