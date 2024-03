Anedda: niente bis. Lobina disponibile 

Inviato

Sinnai. Il veterano che rinuncia, la vice cui tutti guardano, lo sfidante con un piede già in campo: fra tre mesi, probabilmente l’8-9 giugno, i sinnaesi saranno chiamati a rinnovare la loro amministrazione comunale. E se ancora non si registrano candidature ufficiali, in paese si cominciano a notare i primi movimenti.

Il veterano è il sindaco Tarcisio Anedda, 69 anni: si ricandida? «No», sorride: «Ho già dato». Insegnante (fisica, chimica) e per qualche anno nell’esercito, è in pensione da qualche anno e in politica da sempre (eletto consigliere nel 1983, dieci anni dopo era sindaco); si vanta di non avere mai avuto tessere di partito («Ma all’epoca, come tanti sindaci, sostenni con entusiasmo Progetto Sardegna di Soru»). Da cinque anni è alla guida di una coalizione anomala: Pd e “forze civiche” con riferimenti che vanno dal centrosinistra al centrodestra. Progressisti e Cinquestelle sono all’opposizione: critica ma non ostruzionistica. Le condizioni per proporre il campo largo a Sinnai ci sarebbero ma per il Pd far convivere nuove e vecchie alleanze sarebbe un bel rompicapo. Comunque, anche nel caso, non sarà Anedda a guidare. Si godrà la pensione? «Ma no, ho tante cose da fare».

Lavori in corso

La vice è Barbara Pusceddu, insegnante anche lei («alla primaria») dopo una laurea in scienze naturali, e anche lei in politica da sempre: consigliera nel 1997, assessora nel 2006, sindaca nel 2011. Nell’ultima consiliatura ha iniziato da presidente del Consiglio per poi, due anni fa, entrare in giunta con dieci deleghe (sport, cultura, tradizioni, personale, informatizzazione...) e il ruolo da vicesindaca. Era candidata alle regionali del 25 febbraio: circa 1.600 voti di cui poco meno di 1.000 nel suo paese. E ora? Si candida a sindaca? «Dopo le regionali – frena – i partiti si stanno organizzando per aprire un ragionamento, anche con le associazioni, per creare una coalizione solida». Sì, ma lei? «Bisogna partire dai programmi nel concreto per arrivare a individuare la figura giusta da candidare a sindaco: qualcuno che abbia coscienza del ruolo istituzionale e conoscenza della gestione amministrativa». Un autoidentikit?

Discontinuità

Lo sfidante per antonomasia è Aldo Lobina, 69 anni come il sindaco Anedda di cui, in questa consiliatura, è stato la spina nel fianco: eletto nella maggioranza, ne è uscito burrascosamente dopo un paio di mesi, in disaccordo su tutto. Trasporti: «Fatale non essersi battuti, a suo tempo, per una modifica al percorso della metropolitana della superficie in modo da farla arrivare a Sinnai». Politica del territorio: «Testardo e ostruzionistico non aver ottemperato a una sentenza del Tar rifiutandosi di fare le urbanizzazioni primarie a Torre delle Stelle». Nomine: «Il sindaco ha deciso da solo senza confrontarsi». Offerta formativa: «Snobbata la nostra richiesta di avere in paese una scuola professionale con orientamento turistico». Ma soprattutto Lobina attacca la natura dell’alleanza al governo di Sinnai: «Tutti insieme appassionatamente, inclusi esponenti di destra-destra». Si candida? «Una candidatura si definisce quando, ragionando insieme a un gruppo di persone, ti vengono riconosciute certe caratteristiche». Certo. Quindi? «Da parte mia una disponibilità potrebbe esserci. In un’ottica, ovviamente, di discontinuità».

Paroletta magica, questa. Che trova orecchie attente anche nel centrosinistra: perché in questi cinque anni l’amministrazione Anedda probabilmente ha seminato (il suo successore taglierà più di un nastro inaugurale: sono stati stanziati soldi per portare l’acqua del Consorzio di bonifica alle campagne del paese, ancora scollegate dalla rete irrigua, fare una piscina olimpionica, ristrutturare palazzetti dello sport) ma i cittadini hanno visto poco.

Lo scontento

È oggetto di critiche, per esempio, il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che ha debuttato con la chiusura, per 18 mesi, dell’ecocentro, e la conseguente proliferazione di discariche abusive. In più restano i problemi strutturali. Quello abitativo, per esempio. «Le lottizzazioni previste dal Puc – spiega Anedda – sono rimaste sulla carta perché la proprietà dei terreni è troppo parcellizzata. Così le poche case disponibili hanno prezzi stellari e diversi giovani vanno a stabilirsi in altri paesi». Magari a Settimo, da dov’è più facile da raggiungere Cagliari anche grazie alla metropolitana di superficie: e infatti è in fase espansiva.

«No comment»

In chiave di discontinuità c’è chi in paese vedrebbe bene un ritorno sulla scena locale di Cesare Moriconi, pezzo pregiato del Pd locale (provenienza Popolari-Margherita) che dopo tre consiliature in Regione non si è ricandidato e il cui nome è fra quelli dei possibili assessori di Alessandra Todde. E c’è chi sottolinea il discreto risultato della cinquestelle Rita Matta, 372 preferenze e un’esperienza maturata in Consiglio comunale. Né l’uno né l’altra, però, rilasciano dichiarazioni, almeno in questa fase.

Il centrodestra

E il centrodestra? In paese non ci sono forze strutturate dal punto di vista partitico. «Sinnai? È uno dei centri sui quali, dopo il voto per le Regionali, abbiamo appena iniziato un’interlocuzione con gli alleati», spiega Luca Pilia, sindaco di Isili e, da dicembre, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Il percorso sarà tutto da costruire.

RIPRODUZIONE RISERVATA