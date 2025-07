«Andremo ai quarti»: l’italia fiduciosa oggi col portogallo 

Ginevra. A Ginevra per una partita che vale i quarti di finale. Le azzurre hanno oggi un appuntamento importante con il Portogallo, l'occasione di staccare con un turno di anticipo il pass per entrare tra le migliori otto dell'Europeo in corso in Svizzera, un traguardo che l'Italia del calcio femminile non raggiunge dal 2013.

Grazie alla vittoria sul Belgio all'esordio, la squadra di Andrea Soncin ha il destino nelle sue mani e i precedenti con la nazionale portoghese - in 16 incroci 14 vittorie, sette nelle ultime sette sfide - fanno ben sperare. «Il Portogallo lo conosciamo bene, prova sempre a giocare sotto pressione e molto verticale», dice il ct in conferenza stampa: «Tenteranno una reazione dopo il ko di giovedì per 0-5 con la Spagna, ma il gruppo che alleno è maturo, consapevole che le conquiste si fanno passo dopo passo. Oggi dobbiamo ripartire dalla nostra identità di gioco e dal secondo tempo di giovedì, in cui abbiamo occupato bene gli spazi e concesso pochissimo alle avversarie». In conferenza stampa c'era anche il portiere nella Nazionale, Laura Giuliani, che ha sottolineato «le individualità importanti del Portogallo» che la impegneranno «a guidare la difesa».

In attacco, le lusitane schierano la 23enne stellina del Barcellona, Francisca “Kika”Nazareth, e l'esperta Ana Borges. Giuliani ha fiducia: «Ad ogni partita ci siamo adattate all'avversario, mantenendo la nostra identità. Siamo una formazione compatta e camaleontica, che può cambiare in ogni momento. Con il Belgio - ha concluso Giuliani - abbiamo rotto il muro emotivo e ora non vediamo l'ora di mostrare le nostre qualità». Ginevra ha accolto la nazionale con il consueto calore dei tanti italiani presenti in Svizzera.

