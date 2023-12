Andreazzoli saluta il ritorno di Caputo 

Proseguono gli allenamenti al centro sportivo “Carlo Castellani Computer Gross Arena” per l’Empoli. Lavoro a porte chiuse da ieri: oggi si fa sul serio con la rifinitura e la scelta dell’undici anti- Cagliari, protagonista il tecnico Andreazzoli, che dal settembre scorso ha preso il posto di Zanetti.

Dal campo

Buone notizie per gli azzurri: ha recuperato l’attaccante Francesco “Ciccio” Caputo che ha saltato gli ultimi due turni di campionato (coincisi con due sconfitte contro Lazio e Torino), Caputo era afflitto da un problema al polpaccio che riemerge a più riprese da inizio campionato. Pedina che tornerà molto utile ad Andreazzoli che sta ritornando al 4-3-1-2 e che sembrerebbe intenzionato a schierare il giocatore dal primo minuto. Anche perché i problemi dell’Empoli sono noti: l’attacco è sterile (solo 10 gol segnati) e Caputo è la punta che finora in fatto di reti ha dato più garanzie con i suoi 3 sigilli stagionali. Se Caputo ha recuperato, ci sono ancora problemi per Bereszynski e Maleh, sempre di tipo muscolare. Sembra difficile che i due giocatori riescano a recuperare per la trasferta di domani.

Dando uno sguardo ai numeri, l’Empoli ha un miglior rendimento proprio nei match in trasferta, grazie alle vittorie contro due big come Napoli e Fiorentina, più il pareggio col Genoa per un totale di 7 punti ottenuti su 12. Andreazzoli sta curando la fase di non possesso, con particolare attenzione per le palle inattive. Oggi la conferenza dell’allenatore dell’Empoli alle 13, poi la partenza per Cagliari.

Chi si rivede

Tra gli ex del Cagliari ci saranno Razvan Marin (73 presenze e tre reti in Serie A col Cagliari tra il 2020 e il 2022), Alberto Grassi e Sebastian Walukiewicz, il primo con 30 presenze nella stagione 2021/22, il secondo con 40 partite in Serie A tra il 2019 e il 2022.

