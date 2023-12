Andreazzoli: «Ci siamo messi l’elmetto e abbiamo combattuto. Un buon punto» 

«Abbiamo lasciato il fioretto, ci siamo messi l’elmetto e abbiamo combattuto: alla fine siamo soddisfatti di aver portato via un punto importante». Aurelio Andreazzoli ammette le difficoltà che il suo Empoli ha avuto a Cagliari, ma allo stesso tempo elogia i suoi per come - pur essendosi snaturati rispetto al gioco che l’allenatore vuole proporre - siano riusciti a muovere la classifica. «Nel primo tempo era la gara che volevamo fare», segnala. «Il Cagliari ha un’arma incredibile: è molto difficile da contrastare su punizioni laterali e calci d’angolo, nel secondo tempo i problemi che si sono presentati erano tutti relativi a quelle situazioni o a palla lunga lanciata da dietro. Ma conoscevamo le difficoltà ed è un risultato accettabile». Per il tecnico toscano prima volta contro Claudio Ranieri: «Ci siamo incontrati solo stavolta perché ero in un altro livello, adesso ho avuto la fortuna, il piacere e l’onore di affrontarlo come avversario. È uno da imitare, i giovani devono prendere spunto da lui».

Gli episodi

Andreazzoli non vuole esporsi troppo sulla questione del doppio intervento VAR: «Se iniziassi a commentarli sarei diventato antipatico da tempo, perché ne avrei avuti tanti da commentare nelle ultime sette-otto partite. Tanto quello che dico io non conta niente». Preferisce elogiare Caprile, ieri decisivo non solo sul rigore e che sino a due giornate fa era in panchina per Berisha: «È stato molto bravo nella gestione della gara. Poi ho l’abitudine di sostituire quattro-cinque giocatori, al di là del risultato della partita precedente, e ritengo che un po’ di sana competizione sia giusta avendo tre portieri molto bravi». Da parte sua anche un augurio di fine anno: «Speriamo di rivederci qua il prossimo, in Serie A».