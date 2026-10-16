Andreas Bentzon, lo sguardo nordico sulla Sardegna 

Uno sguardo nordico sull’antropologia sarda, la sua intensità, il suo lascito. È in programma per oggi dalle 9 a Cagliari, nella Casa del Quartiere di Is Mirrionis in via Nebida 36, il convegno “Ricordando Andreas Fridolin Weis Bentzon nel 90° anniversario dalla sua nascita”. La giornata di studio e dibattito, organizzata da Iscandula e trasmessa in strwaming sulla pagina Facebook dell’associazione, si propone di riflettere sul contributo dell’antropologo danese alla conservazione e alla conoscenza del patrimonio demo-etno-antropologico della Sardegna. Ma sarà anche un’occasione per interrogarsi sul destino e la valorizzazione del suo lascito documentale e per esplorare nuove prospettive di ricerca in continuità con la sua opera.

Il lavoro di Iscandula

Bentzon sbarcò per la prima volta in Sardegna a sedici anni, trovando nell’Isola «lo scopo della mia vita», come annunciò alla famiglia una volta tornato a casa. Formatosi come antropologo ed etnomusicologo, fece della Sardegna il centro della sua ricerca, conducendo numerose campagne di studio che gli permisero di realizzare il primo studio sistematico sulle launeddas e raccogliere un vastissimo corpus di materiali. Sarà Dante Olianas, presidente di Iscandula, a illustrare il lavoro dell’associazione per mantenere viva l’eredità di Bentzon, mentre Anne-Mette Marchen Andersen, curatrice del Museo Nazionale di Danimarca, si soffermerà sul valore e il senso degli oggetti conservati nel museo. A seguire, il giornalista e fotografo Uliano Lucas rifletterà sul racconto visivo della Sardegna e sull'attualità della lezione di Bentzon.

Alle 15 Peter Ian Crawford, professore emerito di Antropologia visiva all’Università Artica della Norvegia, inquadrerà l’eredità di Bentzon nell’etnografia multimodale contemporanea. “Oltre la langue bentzoniana: decodificazione analitica, dialettica poietica e nuove prospettive nel linguaggio delle launeddas” sarà il contributo di Antonio Lai, dipartimento di Musicologia dell’Università Paris 8, mentre l’etnomusicologo Marco Lutzu dell’Università di Cagliari si concentrerà su metodi e prospettive della ricerca di Bentzon come etnografo musicale. Chiuderà l’antropologo Umberto Cao, Università di Aix-Marseille, sull’attualità dell'approccio antropologico di Bentzon. Alle 17.30 una tavola rotonda che coinvolgerà i relatori e il pubblico, offrendo un ulteriore spazio di confronto. Infine alle 20, nella sala grande della Casa del Quartiere, ritorna “Bell’arrosa, sa primu discoteca de ballu sardu in su mundu”, l’iniziativa ideata da Iscandula nel 1997. A guidare le danze, Bruno Camedda alla fisarmonica e Leonardo Palmas alle launeddas.

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