Andrea Vianello  e quei baci mai dati 

È un mistero sospeso tra nostalgia, emozione e memoria generazionale quello in cui ci trascina Andrea Vianello con il suo “I figli si baciano di notte” (Solferino, pp 240, euro 17,90), suo primo romanzo di pura finzione appena arrivato in libreria. Al centro dell’opera un mistero ambientato nella periferia romana: da un vecchio cinema abbandonato in vista di demolizione, risuonano le voci di una squadra di dodicenni morti anni prima in un incidente stradale che chiedono con insistenza di parlare un’ultima volta con i loro padri.
Il giornalista ed ex direttore di Rai3 racconta così la genesi dell'opera: «È una storia che mi girava in testa da diversi anni, anche prima di riprendere a scrivere dopo la malattia. Per chi ha la mia età, ho 65 anni, le vecchie sale, rimaste ferme nel tempo, rappresentano delle tappe emotive dell'infanzia e dell’adolescenza. L'ispirazione nasce proprio da qui: un cinema chiuso da anni in cui una persona che cammina di notte comincia a sentire delle voci misteriose. Voci di ragazzi che chiedono di parlare con il loro papà». Il titolo del libro richiama un tema intimo e generazionale legato al pudore dei sentimenti maschili: «Il titolo riprende un detto evocato spesso dai nostri nonni secondo cui i figli andrebbero baciati di notte per non viziarli o per non mostrare un affetto troppo evidente. Io credo invece che i figli vadano baciati anche di giorno. Nel romanzo non c'è la pretesa di dare lezioni a nessuno, ma emerge chiaramente la difficoltà di instaurare un dialogo profondo da entrambe le parti. Nel libro, per provare a colmare questa distanza, entra in gioco il calcio: un terreno comune su cui costruire un ponte emotivo tra generazioni».
Giulia Bertollini