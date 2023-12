Andrea Urru, il divo di “Io canto” Da Oristano allo show di Canale 5 

Sul palco è disinvolto, sorridente, felice. Anche questa volta si è goduto il suo momento, cantando come una vera star senza sentirsi inferiore ai big della musica italiana, invitando il pubblico a battere le mani, a ballare, a divertirsi assieme a lui. Un mini showman di tutto rispetto. Andrea Urru, 13 anni, cresciuto a pane e musica nella sua Oristano, continua la sua avventura a “Io canto Generation”, il talent show condotto da Gerry Scotti in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5: una gara canora, 4 giurati, 6 squadre e tanti ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni che emozionano con le loro voci.

La gara

La settimana scorsa Andrea Urru è riuscito a passare il turno per accedere alla terza puntata: ha conquistato la giuria formata da Al Bano, Claudio Amendola, Michele Hunziker e Orietta Berti con “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi, cantata assieme al suo capo squadra Fausto Leali. Tra loro solo distanza anagrafica, le voci si sono unite perfettamente. Andrea, giacca nera elegantissima con sotto una maglia rossa e bianca, mercoledì scorso ha aperto la serata: 3 minuti di spettacolo che hanno mandato in delirio gli spettatori. E poi ecco subito i complimenti di Fausto Leali: «Andrea è un grande, un grande. Io imparo da lui».

La famiglia

Il giovane artista, che sa già come spaccare la telecamera, frequenta il terzo anno della scuola media dell’Istituto Eleonora d’Arborea di Oristano, in piazza Manno. Canta da quando era piccolissimo: «Ama soprattutto il rock», racconta la mamma, Giovanna Amadori. «Ma canta di tutto, sempre e ovunque. Da grande ovviamente vuole fare il cantante ma anche lo storico. Molto probabilmente si iscriverà al Liceo Classico». Per Andrea, guidato ad Oristano dal suo maestro Nino Mereu, l’esperienza del talent è arrivata grazie al padre Paolo, anche lui musicista. «È stato mio marito», racconta ancora mamma Giovanna, «dopo aver visto un annuncio online per il casting, a iscrivere Andrea. Quasi per gioco. Poi c’è stata la chiamata da Roma, i provini e l’inizio di questa avventura straordinaria». Andrea però, prima di sbarcare nel piccolo schermo, aveva già conquistato il pubblico. E non solo per la sua voce, ma anche per il carisma, per come riesce a stare sul palco e per come coinvolge e trascina chi ha di fronte.

Come un gioco

L’estate scorsa a Cabras, con la sua band, i Thör’s Sønner, ha vinto la Cover Band Contest eseguendo brani dei Metallica, dei Queen, di Bryan Adams e dei Def Leppard. Ogni volta che si esibisce con il suo gruppo manda in delirio le piazze. «Lui è così, quando è sul palco non canta e basta ma si diverte assieme a chi lo ascolta. Ora non pensa di essere tv, di essere seguito da chissà quante persone. Ciò che ha conquistato gli autori del programma è stato soprattutto questo, la sua disinvoltura, la sua allegria e la sua spontaneità mentre si esibisce». E chissà se Andrea riuscirà ad alzare in alto la coppa dello show.