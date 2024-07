Andrea Tusacciu: «Avanti, ragazzi!» 

«Essere musicista non è un lavoro, è una vocazione: un giovane che dedica alla musica tutte le sue energie lo fa perché sente un fuoco che arde dentro di sé». Un pensiero, quello di Andrea Tusacciu, che si è voluto tramutare in un azione concreta, con la creazione di un festival dedicato alla valorizzazione dei giovani e talvolta giovanissimi talenti, come un riconoscimento e un incoraggiamento per le loro future carriere. È arrivato così alla decima stagione, l’ormai celebre “Carloforte Music Festival”, che si terrà nell’isola di San Pietro dal primo all’11 agosto tra lo storico Teatro Cavallera e la sala concerti dell’Hotel Hieracon.

«Oltre le spiagge»

Era un piccolo sogno, quello di Tusacciu, trasformatosi in pochi anni in una delle più amate manifestazioni dedicate alla musica classica dell’estate sarda: «Nel 2013, quando tutto è iniziato, ero ancora studente. È nato quasi come un gioco, mi sono buttato in un progetto senza avere idea di cosa aspettarmi», commenta il direttore artistico. «Sono sempre stato legatissimo a Carloforte perché mio padre era originario dell’isola di San Pietro e volevo portare lì una realtà legata alla musica classica. Ho voluto provare che oltre le spiagge e i ristoranti, potesse dare ai suoi visitatori qualcosa di più». L’evento fu subito travolto da un grande interesse, «siamo partiti con tre concerti nel weekend fino ad arrivare a contarne dieci in questa edizione».

La madrina

Tante le novità, che porteranno alla ribalta una selezione dei migliori giovani esecutori sardi, ma anche alcuni ritorni molto attesi, a partire dalla “madrina” Anna Tifu accompagnata dalla Carloforte Festival Orchestra diretta da Tusacciu. Il festival avrà inizio domani al Teatro Cavallera con Love Duets, il soprano Katherine Colmenares e il tenore Giuseppe Talamo interpretano le più belle pagine d’amore di due opere intramontabili come L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti e La Traviata di Giuseppe Verdi.

Il cartellone

Si prosegue giovedì 8 agosto con un programma di grande fascino che unisce i geni immortali di Beethoven e Liszt alle atmosfere armene di Arno Babadžanjan. Sul palco del Cavallera il pianista Matteo Cabras insieme al Trio Hieracon composto da Gioele Pierro, violino, Gabriele Marchese, violoncello e Maria José Palla, pianoforte. Domenica 11 agosto, grande chiusura con Anna Tifu, violinista costantemente presente nei maggiori teatri internazionali, con un programma di grande fascino che si concluderà con un vero e proprio omaggio all’amico Ezio Bosso col quale Tifu ha al lungo collaborato. Accanto alle serate del Cavallera, in un ambiente più informale e meno “ingessato”, spazio a sette giovani talenti isolani e non solo: Federico Manca, Paolo Ehrenheim, Pier Carmine Garzillo, Michele Calia, Daniele Martinelli, Sara Amoresano e Mattia Casu.

La meritocrazia esiste

Un festival che coltiva il talento, crea connessioni, opportunità, legami e difende la meritocrazia: «In un mondo permeato di superficialità e di attenzione all’apparenza, ogni tanto qualche persona illuminata esclama "questi sono i talenti da incoraggiare!". Ogni volta che sento questa frase dopo i concerti del Carloforte Music Festival, il mio cuore si riempie di gioia», conclude Tusacciu, che domani alle 14.30 sarà l’ospite di Francesca Figus a “Unione Cult” su Radiolina.

