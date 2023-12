Andrea Tedde come Ulisse torna a casa ma... a teatro 

I primissimi approcci nel mondo dello spettacolo con Franco Franchi e Franca Valeri, poi tante fiction, comparsate, sino ai ruoli di spessore al teatro e al cinema. E domani, un incarico impegnativo e affascinante, quasi da profeta in patria: aprire la stagione 2023-24 della prosa e della danza firmata Cedac. Onore e onere che gli organizzatori hanno assegnato a un carboniense doc, Andrea Tedde, 52 anni, autore e monologhista di “Che fine ha fatto Ulisse?”, commedia che la sera del 28 dicembre inaugurerà una stagione che nelle dieci date previste porterà al Centrale di piazza Roma anche Remo Girone, Giuseppe Cederna, Carlotta Natoli, Ascanio Celestini, Valerio Solfrizzi, Eva Robin’s.

Carriera

Dopo gli studi all’Accademia di arte drammatica a Roma, per Andrea Tedde è iniziata una rituale gavetta: «Ficton, fotoromanzi per riviste, qualche comparsa nei film e poi tantissimo teatro Poi con teatro: francamente l’ho capito da adolescente che sarebbe stata la mia strada e sento su di me tutta la responsabilità, ma pure la gioia, di aprire proprio nella mia città una stagione così ricca di autori». Di recente ha preso parte al film "Caravaggio” di Michele Placido, e ha finito di girare una nuova pellicola con Giovanni Veronesi.

L’opera

Domani sera porta in scena (fra ironie e riflessioni amare) un monologo in due parti su Ulisse che, per nulla pantofolaio, dopo anni di viaggi torna nella sua Itaca ma l’inquietudine lo convince a rimettersi in mare. Non un caso: difatti questo palinsesto sarà un viaggio sul filo delle storie e delle emozioni, classici del Novecento e testi contemporanei accanto a coreografie d'autore. Dieci titoli in cartellone sino a maggio con grandi protagonisti.

Il cartellone

Dopo domani, successivo appuntamento sulle rotte delle antiche e moderne migrazioni il 12 gennaio 2024 con “Sabir - viaggio mediterraneo” di Mvula Sungani. Il 19 gennaio “Smanie per la villeggiatura” di Carlo Goldoni. Focus sulla danza anche il 5 febbraio con il “Trittico” di Adriano Bolognino. Quindi viaggio nella storia il 18 febbraio con “Il cacciatore di nazisti, l'avventurosa vita di Simon Wiesenthal” con un protagonista del calibro di Remo Girone. Tra parole e note il 26 febbraio con “Family-A Modern Musical Comedy”, spettacolo interpretato da Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet e Paola Tintinelli. Un capolavoro del teatro del Novecento il 9 marzo con “Le Serve”, con Eva Robin’s nel ruolo di Madame. Poi si va al 17 marzo con “Storia di un corpo” nell'interpretazione di Giuseppe Cederna. Da non perdere nemmeno la data del 7 aprile: in cartellone “L’Anatra all’Arancia” con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. La rassegna promossa da Comune, Regione e Fondazione Sardegna termina il 10 maggio con “Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, un surreale spettacolo di Ascanio Celestini.

