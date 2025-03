Andrea, stregato dalla mucca Caterina 

Pezzata rossa, la mucca che non c’era, (in Ogliastra). Una passione diventa azienda. Partendo da zero. Andrea Loddo fa parte della seconda generazione di artigiani originari di Arzana. Ma se il nonno e il padre di mestiere hanno fatto il falegname, lui ha scelto il mondo dell’allevamento e aspira a diventare maestro caseario. Dentro questo sogno, il 26enne ha trascinato anche i fratelli, Vincenzo (30) e Matteo (22), che presto si uniranno a lui. Oggi nelle tenute di S’Abba ‘e sa murta, fra Tortolì e Bari Sardo, Andrea alleva una ventina di mucche pezzata rossa e nelle prossime settimane inaugurerà un mini caseificio. «Produrremo solo prodotti di nicchia», anticipa l’imprenditore agricolo.

La storia

Diploma di perito agrario in tasca, Andrea Loddo, cresciuto con la famiglia a Tortolì, alla fine del 2019 ha acquistato una mucca. «L’avevo presa per passatempo», racconta. Caterina, così l’aveva battezzata, l’ha incuriosito talmente tanto che in un periodo successivo ha acquistato altri esemplari. «Da due sono passato a quattro e ora allevo una ventina di vacche pezzate rosse». La storia di questa razza inizia verso la fine dell’Ottocento quando nelle campagne del Friuli Venezia Giulia una vecchia razza locale a triplice attitudine iniziò a essere incrociata prima con tori lodigiani e meranesi, poi friburghesi e infine nel 1884 con tori Simmental di origine Svizzera. «In Sardegna è una razza molto diffusa ma in Ogliastra è il primo allevamento». Ma limitarsi al solo allevamento non bastava. «Serviva un’evoluzione di carattere aziendale e con i miei fratelli, che al momento lavorano ancora in altri settori, abbiamo deciso di aprire un mini caseificio. Produrremo solo latte e formaggio. In particolare provole e imbottiglieremo il latte pastorizzato a breve conservazione». Così da non disperdere le proteine nobili del latte e mantenerne le proprietà nutrizionali.

Nuove sfide

L’esperienza i fratelli Loddo la faranno sul campo. Oltre alla competenza che Andrea ha acquisito negli ultimi anni. «Il fascino di questo lavoro è che ogni giorno offre una novità. Faticoso? Abbastanza. Sono consapevole che avendo a che fare con gli animali non esistono né giorni liberi né feste». La sfida è appena iniziata. È una strada in salita, di cose fatte bene e con cura. Questi sono i principi che animano Andrea nella sua nuova attività, la sua vita che prima di incrociare la mucca Caterina era destinata alla carriera universitaria. «Dopo aver conseguito il diploma pensavo di iscrivermi all’Università, poi ho cambiato idea e mi sono concentrato sull’allenamento. So che ci aspetta un gran lavoro, articolato in tre fasi: allevamento, trasformazione del prodotto primario e la vendita».

