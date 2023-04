Andrea Stratta: «Notorious rilancia il cinema» 

Andare al cinema va oltre la proiezione di una pellicola. Significa vivere un’esperienza completa che della qualità e di un servizio scrupoloso fa marchio di fabbrica: e queste sono le linee guida del Notorious Cinemas di piazza L’Unione Sarda che, grazie a un restyling, ha dimostrato dalla sua riapertura il 28 ottobre scorso di essere un punto di riferimento per ogni fascia d’età. Il merito? Non solo uno bensì molteplici tra cui spiccano le poltrone extra comfort reclinabili in eco pelle di ultima generazione presenti in tutte le otto sale a cui si unisce la possibilità di usufruire delle basi di ricarica wireless per smartphone collocate sul tavolino accanto a ogni poltrona: elemento questo, come sottolineato dall'amministratore delegato Andrea Stratta, che rende il Notorious del capoluogo unico multisala in Italia ad offrire questa opportunità. Il cinema diventa la visione di qualcosa di più profondo, sottolinea un maestro del calibro di Bernardo Bertolucci, e il Notorious è pronto a incentivare questo aspetto coniugando innovazione ed empatia.

Stratta come sono stati questi primi cinque mesi dalla riapertura?

«Molto positivi. Il multisala ha performato bene e le recensioni lo confermano. Il punto forte è rappresentato dalle nostre poltrone extra comfort reclinabili in eco pelle di ultima generazione con schienale e poggiapiedi comandati elettronicamente che garantiscono una totale comodità, unito alla formazione solida del nostro staff e ai prezzi contenuti».

C’è stato un incremento dell’affluenza?

«Sì, abbiamo una media di dodicimila spettatori al mese, rispetto alle seimila dello scorso anno. C’è stato un netto passo in avanti che fa ben sperare. L'obiettivo è arrivare ai numeri prima della pandemia, ovvero ventimila persone mensili.