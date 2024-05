Andrea Soddu getta la spugna 

La città di Nuoro è senza un bilancio e senza un sindaco. Dopo nove anni di consiliatura, Andrea Soddu da ieri sera non è più alla guida della città. Il primo cittadino si presenta dimissionario in aula, un ultimo disperato tentativo per far votare il bilancio di previsione. Ma alla fine viene buttato giù dal Consiglio comunale che con 13 voti contrari e 11 favorevoli boccia il documento contabile portato al voto sette giorni dopo che lo stesso Soddu lo aveva ritirato in extremis cercando quei numeri mai ritrovati per proseguire nel governo cittadino.

Ora si apre un nuovo capitolo. Sarà il commissario nominato dalla Regione a guidare la città sino alle prossime elezioni, che verranno pianificate nella primavera prossima. Il primo cittadino alla fine si chiude nella sua stanza, non prima di aver rivendicato di tornare a casa «a testa alta, orgoglioso e contento di quello che ha fatto, della mia famiglia e di chi mi ha dato l’opportunità di servire con onore, orgoglio, rispetto e senza piegarmi a ricatti di nessun genere, la mia città. La città che amo».

Resa dei conti

Fatale gli è stato lo scontro politico con il suo ex alleato di Italia in Comune, Sebastian Cocco, presidente del Consiglio e consigliere regionale di Uniti per la Todde. A non concedere a Soddu nemmeno i venti giorni previsti dopo le dimissioni dal Tuel per un ripensamento sono stati i voti contrari al Bilancio del centrodestra. Quello guidato ieri da Pierluigi Saiu a cui si è unito Emilio Zola. Mentre dall’ex candidato sindaco del centrodestra Pietro Sanna e dal Psd’Az di Viviana Brau sono arrivati i sì al bilancio «per evitare il commissario». L’opposizione prima del voto però, aveva chiesto a Soddu che parlasse di «dimissioni irrevocabili».

Gli ex

A dire la parola fine Marianna Palumbo, ex consigliera del gruppo Andrea Soddu Sindaco. «Che differenza c’è - ha chiesto parlando a nome anche Stefano Mattu e Caludia Fadda - tra lealtà e fedeltà e il sottile confine che separa la lealtà dalla connivenza o peggio ancora dal servilismo». Accuse di dimissioni «farlocche» da Narciso Guria, «come farlocche sono quelle della sua giunta, perché ci ha detto che sono revocabili se tra venti giorni si ricompatta la maggioranza».

Segheraebos

Usa una parola nuorese per introdurre il suo addio Soddu: «segheraebos». Parola senza traduzione, assimilabile a Dai consiglieri del suo gruppo si alzano le voci di Giovanna Obinu, Leandro Murru e Gabriella Boeddu. Richiamano a un voto per la città, accusano il presidente Cocco «di mancata imparzialità nei lavori». Non basta il loro appello per spostare nuovi equilibri. Il Consiglio manda a casa Soddu con 13 no e undici favorevoli. E poco dopo il consigliere regionale Pd, Roberto Deriu indica una strada: «Ricostruire Nuoro attorno alla rivoluzione tecnologica dell’Et».



