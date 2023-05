«Andrea Soddu è al capolinea» 

La fine del civismo e la nascita della nuova maggioranza che sostiene Andrea Soddu in Consiglio comunale, grazie al numero legale garantito da due consiglieri eletti col centrodestra, Pietro Sanna (cdx) e Viviana Brau (Psd’Az), ha un’ambiguità che non porta prospettive per la città. Un pensiero comune per i big dei partiti a Nuoro, dal consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu, al parlamentare Pietro Pittalis (Foza Italia) passando anche per il terzo polo con il commissario regionale di Azione, Giuseppe Luigi Cucca, nominato solo pochi giorni fa dopo le dimissioni del segretario Berlinguer. Insomma, per i pariti tradizionali, l’esperienza Soddu e l’era del civismo in città è al capolinea.

«Soddu torni a sinistra»

«Mi dispiace aver avuto ragione quando ho detto che il civismo era finito. E questo sta provocando un’esplosione della vecchia maggioranza», sottolinea Deriu, che aggiunge: «Capisco che il sindaco non voglia concludere il mandato in maniera traumatica e cerchi di mantenersi a galla, ma questo ha dei prezzi politici altissimi perché Soddu è costretto a far affidamento su elementi eletti col centrodestra, al contempo tiene una linea molto conflittuale con il centrosinistra che invece è il suo alveo naturale». Per Deriu l’amministrazione Soddu, seppur mai andata sotto in Consiglio, ha il fiato corto e «per la città è un problema, ha perso ogni capacità di progettare nel lungo periodo».

Mano tesa

Basta guardare a destra. Deriu ricorda l’apertura del Pd, che ha sempre teso una mano al civismo targato Soddu&c che però «sono stati discontinui nel perseguire l’obiettivo di collegarsi ad un discorso politico che non hanno voluto intraprendere. Noi siamo d'accordo per iniziare un percorso politico insieme, ma fuori dal Comune, dove siamo all’opposizione. Non siamo d’accordo con la formula civica dal fiato corto e ora con l’asma».