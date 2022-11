Andrea Soddu azzera la sua Giunta 

Soddu ha parlato del dibattito aspro che si è aperto nelle scorse settimane con il gruppo di Italia in Comune. Che ieri non sarebbe stata una passeggiata si è capito quando Maria Boi, capogruppo di Italia in Comune, ha parlato della revoca della loro assessora Angheleddu: «Siamo rimasti basiti dai metodi. Siamo in forte difficoltà sentendoci fuori dalla maggioranza». Dall’opposizione, Saiu ha definito la revoca della Angheleddu «un atto di ritorsione». Imbarazzo dal Pd, con Carlo Prevosto e Natascia Demurtas che hanno ribadito: «Siamo e rimaniamo all’opposizione». Pieno appoggio dal gruppo del sindaco è stato espresso da Leandro Murru, Marcello Calia, mentre dall’intergruppo Francesco Guccini ha parlato di «tentativo di convergenza su azioni programmatiche».

Soddu, incalzato dall’opposizione con Pierluigi Saiu, alla fine di una lunga trattativa ha tenuto un discorso di 20 minuti dicendosi fiero dei risultati raggiunti, «cantieri per 95 milioni di opere pubbliche, abbattimento del debito» ma sottolineando anche che «qua non c’è nessuno attaccato alla poltrona. Se c’è la maggioranza bene, sennò si va a casa con orgoglio e la schiena dritta. Abbiamo ricevuto un mandato col 70 per cento dei voti - ha ribadito - abbiamo il dovere di ricomporre le fratture e portare avanti la maggioranza e il programma di mandato. Se non ci sono le condizioni sono il primo a togliere il disturbo, ma non lo faccio con la coda tra le gambe».

Dopo Eleonora Angheleddu cadono anche gli altri assessori della Giunta di Andrea Soddu. La revoca di tutte le deleghe è stata annunciata ieri dal sindaco all’apertura di un tesissimo Consiglio comunale che è riuscito a votare “solo” l’estinzione anticipata di 21 mutui contratti per altrettanti debiti fuori bilancio, valore da 7 milioni, ma si è arenata sul bilancio consolidato. Oggi è attesa la formalizzazione della revoca delle deleghe, come hanno chiesto Italia in Comune e l’intergruppo che sino all’ultimo non hanno fatto un passo indietro: «Per votare il bilancio consolidato serve la nuova squadra».

Pronto a tutto

La seduta

Senza maggioranza

Se l’estinzione dei debiti trova d’accordo tutti, anche parte dell’opposizione (21 i voti favorevoli, astenuti Pd e Lisetta Bidoni), è sul bilancio che arriva il braccio di ferro. L’annuncio di un azzeramento della Giunta non basta all’intergruppo guidato da Italia in Comune e dal presidente del Consiglio Sebastian Cocco, che non vuole votare il bilancio prima di vedere un passo concreto. Non basta nemmeno un faccia a faccia tra Soddu e Cocco per garantire i voti. Si va oltre le 20, nessuno chiede il proseguimento della seduta. Da regolamento si deve rimandare il voto sul bilancio. È la via d’uscita che offre altro tempo per risolvere una crisi che fa traballare Soddu.

