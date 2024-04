Andrea Scanzi  torna all’attacco 

Novanta minuti di risate, spesso amare, per raccontare «la sconfinata pochezza di un governo composto per lo più da scappati di casa». Domenica 26 maggio (ore 20.30), al Teatro Massimo di Cagliari, va in scena il nuovo, irresistibile monologo del giornalista, scrittore, autore e interprete teatrale Andrea Scanzi. Dopo il grande successo di “Renzusconi” (2018) e “Il cazzaro verde” (2019-2020), Scanzi ritorna sul palcoscenico cagliaritano con un nuovo spettacolo di satira politica intitolato La sciagura - Cronaca di un governo di scappati di casa. Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, Scanzi porta in scena uno spettacolo ribelle e irriverente, un’analisi tagliente del percorso politico di Giorgia Meloni, a metà strada tra informazione e indignazione: “Rivendico pienamente il titolo di questo spettacolo». La prevendita è aperta.