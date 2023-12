Andrea Porcheddu scalza dal trono Illario e Bringas 

Cambio al vertice della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Il nuovo leader dopo quindici giornate è il centrocampista Andrea Porcheddu del Carbonia. L’ex dell’Arzachena ha raccolto l’undicesimo voto nell’ultimo turno, giocato venerdì scorso. Malgrado i minerari siano stati sconfitti (dal San Teodoro), il giocatore ventiquattrenne si è messo in evidenza positivamente e così ha staccato i centrocampisti Gianluigi Illario e Mauricio Bringas dell’Iglesias, che non sono scesi in campo (la formazione rossoblù ha scontato il turno di riposo) e, rimasti fermi a quota dieci, sono stati agganciati dal difensore Fabio Vignati del Sant’Elena, che ora ricopre anche il ruolo di allenatore, e dall’esterno sinistro Matteo Gueli dell’Ossese.

All’inseguimento

Proprio nel turno infrasettimanale si sono affrontate Ossese e Sant’Elena. Hanno vinto i bianconeri. Con otto punti ci sono Mouhamadou Sakho (Barisardo), Artur Sagitov (Bosa), Mohamed Sory Camarà, nuovo acquisto del Calangianus e in precedenza in forza al Barisardo, Sandro Scioni (Ferrini), Michele Chelo (Ossese), Michele Fadda (Sant'Elena), Michele Suella (Villacidrese) e Lorenzo Camba e Luca Melis del Villasimius. Il capocannoniere del torneo, Alessio Mulas, ha sei voti.

Il secondo torneo

Nel girone A di Promozione è sempre Alex Tomasi (Gonnosfanadiga) a condurre questa speciale classifica. L’attaccante biancoverde, che nell’ultimo turno è subentrato nella ripresa, è rimasto fermo a nove punti. In seconda posizione Federico Perez Ojeda (Selargius) ha agganciato, ottenendo l’ottava preferenza, Nicolò Agostinelli (Guspini). Salgono a sette voti il bomber Buba Darboe del Calcio Pirri, autore di una tripletta contro la Verde Isola, Agustin Ferrer (Lanusei), Gianmarco Paulis (Monastir) e Simone Contu (Tortolì). Erano già a sette e non sono avanzati Pierluigi Porcu, nuovo giocatore del Monastir ed ex Selargius, Michel Milia (Verde Isola), Nicola Farci (Villamassargia) e Federico Corda (Calcio Pirri). «Darboe è stata una mia scommessa», dice Stefano Siddi, diesse del Pirri, «è con noi da quattro anni e pian piano sta crescendo. È un punto di forza della squadra, un titolare inamovibile, e inoltre è il nostro bomber. Corda indossa la maglia rossoblù da cinque stagioni: è il vicecapitano e il faro del centrocampo. Insomma, dai suoi piedi prendono il via le azioni».

Nel gruppo nord

Nel girone B non si ferma la marcia di Emanuele Fini (Stintino), che continua a essere l’unico calciatore a punteggio pieno (dodici preferenze). Salgono a dieci Federico Fernando Ferrari (Bonorva) e Domenico Saba (Usinese), che raggiungono Andrea Usai (Lanteri). A quota nove ci sono sei giocatori tra cui Fabio Cocco, capitano della Nuorese. Domenico Saba, che venerdì scorso ha firmato tre gol, è salito in testa alla classifica dei bomber. «Tutti giocatori di valore», dice Cocco, eletto nella passata stagione migliore dell’Eccellenza: «Fa piacere essere in corsa per il titolo di migliore anche in questa annata anche perché i voti arrivano dagli allenatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA