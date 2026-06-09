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10 giugno 2026 alle 00:30

Andrea Pisanu: «Un premio all’impegno» 

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«È stata una bella vittoria, un’affermazione frutto del lavoro fatto in questi undici anni». Sono le parole del neo rieletto sindaco Andrea Pisano, che con 929 voti e una percentuale che ha superato il 73 per cento delle preferenze e ha stravinto la sfida elettorale contro la candidata di Giba e Villarios 2.0 Stefania Portas. «I cittadini - prosegue Pisanu – hanno riconosciuto la nostra disponibilità e la voglia di fare. Non solo grandi progetti, ma essere a disposizione delle persone che per noi sono al centro del nostro agire amministrativo. Il tutto con uno sguardo legato a lavori pubblici, decoro urbano e potenziamento dei servizi». Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi degli assessori e Pisanu garantisce che sarà garantita la quota rosa.

Prende atto della sconfitta Stefania Portas: «Il risultato delle elezioni ci consegna un messaggio chiaro, che accettiamo con rispetto. Ringrazio il gruppo che ha condiviso questo percorso e i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia. Prendiamo atto che, per la maggioranza degli elettori, la situazione attuale è più che soddisfacente anche se i numeri raccontano una realtà diversa. Noi continueremo a osservare ciò che accade, portando avanti idee e proposte, convinti che il confronto e la partecipazione restino strumenti fondamentali per il futuro della nostra comunità.

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