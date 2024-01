Andrea Petagna conquista il Cagliari 

Dopo il successo sul Bologna, il Cagliari è già proiettato verso lo scontro diretto di domenica prossima a Frosinone dove spera di invertire la rotta in trasferta. Quindici dei diciotto punti complessivi, infatti, li ha conquistati alla Unipol Domus dove sembra avere una marcia in più, complice la spinta dei tifosi. Il tecnico Ranieri si gode intanto il primo gol in rossoblù di Petagna (nella foto di Fabio Murru), assoluto protagonista l’altro ieri insieme agli altri due acquisti estivi Wieteska e Sulemana.

alle pagine 42, 43