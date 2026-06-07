Andrea Pau, una “Mitologia (poco) classica” 

Avete sempre immaginato le divinità dell’Olimpo come creature sagge, rigorose e impeccabili? Preparatevi a ricredervi. Un appuntamento imperdibile per i giovani lettori e per chiunque desideri riscoprire i miti greci sotto una luce completamente nuova. Nell’ambito del festival letterario diffuso “Éntula”, organizzato da Lìberos, lo scrittore e sceneggiatore Andrea Pau farà tappa a Villaspeciosa per presentare il suo nuovo libro “Mitologia (poco) classica”, illustrato in una strepitosa versione manga da Derek Marcé ed edito da Shackleton Books.

L’incontro si terrà giovedì alle 18 negli spazi della libreria Librart in via Gramsci, 3 e vedrà l’autore dialogare con Davide Soggiu. Il libro raccoglie sedici miti greci raccontati con tono umoristico e scanzonato. Un viaggio epico da affrontare con irriverenza. Tra divinità vendicative che si comportano come capricciose celebrità, eroine impulsive e un susseguirsi di colpi di scena, Andrea Pau accompagna il lettore in un viaggio epico memorabile, riducendo le distanze con il testo antico e dimostrando che si può fare divulgazione con il sorriso sulle labbra.

RIPRODUZIONE RISERVATA