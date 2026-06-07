VaiOnline
Libri/1.
08 giugno 2026 alle 00:48

Andrea Pau, una “Mitologia (poco) classica” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Avete sempre immaginato le divinità dell’Olimpo come creature sagge, rigorose e impeccabili? Preparatevi a ricredervi. Un appuntamento imperdibile per i giovani lettori e per chiunque desideri riscoprire i miti greci sotto una luce completamente nuova. Nell’ambito del festival letterario diffuso “Éntula”, organizzato da Lìberos, lo scrittore e sceneggiatore Andrea Pau farà tappa a Villaspeciosa per presentare il suo nuovo libro “Mitologia (poco) classica”, illustrato in una strepitosa versione manga da Derek Marcé ed edito da Shackleton Books.

L’incontro si terrà giovedì alle 18 negli spazi della libreria Librart in via Gramsci, 3 e vedrà l’autore dialogare con Davide Soggiu. Il libro raccoglie sedici miti greci raccontati con tono umoristico e scanzonato. Un viaggio epico da affrontare con irriverenza. Tra divinità vendicative che si comportano come capricciose celebrità, eroine impulsive e un susseguirsi di colpi di scena, Andrea Pau accompagna il lettore in un viaggio epico memorabile, riducendo le distanze con il testo antico e dimostrando che si può fare divulgazione con il sorriso sulle labbra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Da Cagliari ad Alghero passando per Sulcis, Oristanese e Gallura: investimenti miliardari a un passo dal via libera

Off shore, energia per 8 milioni di persone

L’assalto delle multinazionali alle coste sarde: piani operativi per 473 torri eoliche 
Alessandra Carta
Amministrative

Già eletti 56 sindaci, urne aperte sino alle 15

Da Ottana a Mandas, da Barumini a Seulo: c’era una sola lista, bastava la soglia del 40% 
Roberto Murgia
Il nodo dei dottori ospedalieri e degli infermieri. Congia (Microcitemico): offrire contratti a ore agli specialisti in pensione

Case di comunità, partenza a ostacoli: manca il personale

Congelata la riforma Schillaci, medici e sindacati dicono “no” 
Cristina Cossu
la tragedia

Dramma a San Sperate, fuggito dall’Ucraina muore in un incidente

Il giovane marocchino era alla guida di un mezzo della ditta per cui lavorava 
Luigi Almiento
Camera

Legge elettorale, FdI apre alle preferenze

Donzelli cerca un varco nel muro dell’opposizione, ma è gelo da Lega e FI  