Andrea Mura, ultimo sforzo 

Il destino è negli alisei. Andrea Mura comincia a fare i calcoli per chiudere l’impresa che gli cambierà la vita. Poco più di 2100 miglia marine, una distanza che con venti buoni si può anche coprire in dieci giorni, magari meno, magari un paio in più. Dipende dal vento che soffia sulla fascia del Tropico del Cancro, che si avvicina sempre più.

Gara nella gara

Superato l’equatore, dopo alcune giornate in cui la bonaccia aveva sensibilmente rallentato l’avanzata verso nord di Vento di Sardegna, la velocità è tornata a salire. Certo, non i fantasmagorici 376 km della giornata record di questo viaggio solitario a vela che è la Global Solo Challenge e che per il velista cagliaritano è iniziata ufficialmente il 18 novembre dello scorso anno. Già, ufficialmente . Ma chi se la sente di non considerare come una “gara prima della gara” gli anni passati a progettare, a trovare sponsor, un sostegno economico rimasto molto lontano dai desideri e dalle necessità di questa avventura, a sistemare il “vecchio” Open 50 perché fosse pronto a solcare i mari più pericolosi del pianeta? E poi va considerata la navigazione da Porto Corallo a La Coruña, dove Andrea vorrebbe approdare di nuovo nel prossimo weekend, magari domenica 17.

La rotta

Intanto ha ripreso a “ballare”. Le onde si sono ingrossate, la struttura di “Rombo di vento”, come ha voluto ribattezzarlo affettuosamente nel ricordo di Gigi Riva, per ora tiene, anche se la barca è abbastanza cambiata rispetto alla partenza. I danni delle tante tempeste affrontate sono stati riparati, a volte alla bell’e meglio, come è nella prassi di un giro del mondo senza scalo, senza assistenza se non quella via radio, soli a bordo. Ora è il momento di decidere quale strada prendere. Tutto a nord sino a superare le Azzorre, per poi seguire il parallelo della Galizia e planare sul porto a nord della Spagna, oppure, come ha fatto il primo arrivato, il francese Philippe Delamare su Mowgli, lasciarsi l’arcipelago portoghese a ovest e scegliere una rotta (in teoria) più breve. Come sia, comandano i venti, gli alisei che l’ex randista del Moro di Venezia tenta di farsi amici leggendo il futuro nelle “viscere” delle previsioni meteo.

Il podio

Domani, intanto, il podio di questa folle regata che ha già assistito al ritiro di metà (e più) dei concorrenti, si comporrà del secondo tassello con l’arrivo della bravissima americana Cole Brauer e del suo Class 40 “First Light”. Salpata lo scorso 29 ottobre, è ormai in vista delle coste iberiche e impegnata a sfuggire a una burrasca. Per attenderla sul molo di Marina Coruña sono arrivati in tanti dall’America, a celebrare quella che non può che essere considerata una grande impresa. Poi comincerà l’attesa di “Vento di Sardegna”, che sinora è stato in assoluto il più veloce tra i 15 scafi che hanno preso il via, sei dei quali sono ancora in mare. La Sardegna trattiene il respiro per il suo eroe: l’Atlantico non ha ancor dato il permesso di rilassarsi.

