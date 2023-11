Andrea Mura salpa oggi per il giro del mondo 

«Forza papino!» Non potrebbe esserci augurio più dolce e forte allo stesso tempo per Andrea Mura, che fissa sui tiranti di Vento di Sardegna il piccolo striscione con la dedica dei suoi bimbi. Lucas e Marvel hanno raggiunto mamma Daniela e papà a La Coruña dove oggi alle 13 inizia il Grande Viaggio. Mura saluterà la famiglia, gli amici Marco Argiolas e Daniela Virdis che l’hanno accompagnato sino in Galizia, e punterà la prua verso la propria massima ambizione: circumnavigare il globo a vela.

Lo farà da stamattina, assieme ad altri 17 navigatori solitari, tutti iscritti alla Global Solo Challenge e quasi tutti già partiti. L’ordine di partenza compensa le differenze tra gli scafi in modo che si possa prevedere, dopo 26.000 miglia marine, un arrivo in cui tutti possano vincere. Gli ultimi tre a partire, oltre all’Open 50 con i quattro mori sullo scafo, saranno 60 e 70 piedi, le barche più veloci che dovranno lanciarsi all’inseguimento di chi è già in mare da tempo, alcuni da agosto. Un dettaglio: rispetto ad altre regate attorno al mondo, questa ha la particolarità di essere effettuata in solitaria, senza scali e senza assistenza. Mura, 59 anni e un solido pedigree oceanico (o almeno atlantico) la definisce la “competizione più dura che esista” e la affronta dopo una vera e propria corsa contro il tempo per reperire i fondi necessari a iscriversi. Quello che sembra già un grande traguardo è soltanto la linea di partenza. Che gli dèi del mare lo accompagnino.

RIPRODUZIONE RISERVATA