Andrea Mura lotta contro i sargassi ma “vede” l’arrivo 

Il Mar dei Sargassi, in teoria, è quell’ampio tratto di Atlantico tra le Antille e le Azzorre, ma evidentemente l’alga da cui prende il nome ha licenza di migrare. Se n’è accorto Andrea Mura, che ieri ha superato il tratto di oceano tra Funchal e Ponta Delgara (l’isola principale e più orientale delle Azzorre) imbattendosi in vaste distese di alga bruna che ne hanno rallentato la marcia. Ma Vento di Sardegna è inarrestabile e, con poco più di 600 miglia marine da percorrere, è annunciato per domenica al traguardo della Global Solo Challenge.

Nell’élite della vela

Quando attraccherà a Marina Coruña, il cagliaritano che compirà sessant’anni il 13 settembre, diventerà il quinto italiano della storia ad aver circumnavigato il globo a vela, in solitario, senza scalo e senza assistenza. Lo farà a bordo di un Open 50 che, nel 2000, appena varato, fu condotto al successo in un’analoga impresa (ma alla Vendée Globe) da Pasquale Di Gregorio. Vento di Sardegna, che allora si chiamava Wind, passato a Mura è stato profondamente rinnovato e oggi sta mostrando tutta la propria solidità. Ancora pochi giorni e porterà il suo skipper a realizzare (primo sardo nella storia) un’impresa per la quale ha lavorato per anni.

Le difficoltà

Il meteo aiuta la barca con i quattro mori sulle mura, che sta tenendo il nome della Sardegna nei bollettini e nelle riviste di settore di tutto il mondo. Ma le insidie non sono certo finite, come sa bene il primo arrivato di questa competizione a partenze differenziate, Philippe Delamare, che nell’ultimo dei 148 giorni impiegati per percorrere 26.522 miglia (Mura è in mare da 117) ha trovato ad accoglierlo in Galizia una bella tempesta. Anche perché la barca sarda ha subito molti piccoli danni nelle battaglie affrontate negli oceani, soprattutto nell’iconico transito da Capo Horn. E lo stesso Andrea, che pure non ha mai rinunciato a trasmettere i suoi video (anche spiritosi, come i teatrini con il dio Nettuno), non può che essere allo stremo delle forze.

