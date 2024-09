Andrea Mura, i 60 ruggenti 

Se le parole simbolo della sua impresa più grande, il giro del mondo a vela in solitario, senza scalo e senza assistenza, concluso nella scorsa primavera, erano state “amore” e “rispetto”, quella per festeggiare i sessant’anni che Andrea Mura compie oggi non può che essere “sogno”. Tra le doti che vanno riconosciute a questo personaggio che, dalla Sardegna, ha conquistato i mari del mondo, c’è quella di conservare, a dispetto degli anni che passano, della salsedine che si insinua nelle rughe evidenziate dal suo sorriso, della famiglia che cresce e delle tante, tantissime avventure, una quasi fanciullesca capacità di sognare.

Capehorner

Quelli di Mura sono 60 ruggenti , come i famigerati “40” delle latitudini meridionali, dove il mare australe comanda e non incontra mai la terra. Li ha solcati lo scorso inverno, durante la Global Solo Challenge, la folle regata attorno al mondo che ha per l’ennesima volta aggiornato il suo curriculum di velista. Con lui c’era Vento di Sardegna, il suo compagno di viaggio, lo scafo (un Open 50) che quella schiuma se l’era già lasciata scivolare sotto la chiglia ventitrè anni prima. Era timonato da Pasquale De Gregorio, un altro del ristrettissimo club di “capehorners” di cui Mura fa parte dallo scorso marzo. Doppiare Capo Horn da ovest a est durante una circumnavigazione del pianeta da soli sul una barca a vela: ecco una cosa che ti cambia le prospettive.

Salto di qualità

È sempre mare, si dirà, ma non è così. Messo al confronto con gli oceani selvaggi, il Mediterraneo dove Andrea è cresciuto, cominciando la sua vita in barca a bordo delle piccole derive, poi azzurro sulle classi olimpiche, è quasi un lago. Quasi. Il profumo del vento, il lampo di una raffica da acchiappare al volo, le increspature del mare da riconoscere senza esitazioni sono il corredo da grande velista che Mura ha messo insieme nel “suo” mare. Oggi quasi ci si dimentica del fatto che sia stato un talento precoce e plurititolato. Soltanto dopo ha fatto il primo salto, soltanto dopo la sua vita è cambiata, quando Tommaso Chieffi l’ha contattato per far parte di un’armata pronta a tutto per conquistare la più pregiata delle “brocche”, la Coppa America. Aver vinto la Louis Vuitton Cup con il “Moro di Venezia” nel 1992, aver partecipato alla sfida con America3 per la coppa delle cento ghinee gli ha dato un altro riconoscimento.

Self made man

Il resto, però, Andrea Mura, testardo, talentuoso, intraprendente, se l’è conquistato da solo, come velista, certo, ma anche e soprattutto come velaio. La sua veleria è dal 1985 considerata un’eccellenza, come si usa dire adesso. E quelle vele Andrea ha cercato di portarle anche nell’oceano, con il partner di quella che è stata la storia dell’amore extraumano più grande della sua vita. Quando, nel 2007, Vento di Sardegna ha vestito la livrea dei Quattro mori e indossato le sue vele ha cominciato a conquistare trofeo oceanici in serie. La Route du Rhum, la Twostar, la Transat Québec Saint-Malo sono finite nella sua bacheca mentre cresceva in lui il desiderio di sfidare l’oceano più grande, quello totale, che abbraccia la Terra da parte a parte. C’è riuscito nella neonata Global Solo Challenge, terzo ma nel tempo più breve. Un successo che gli ha messo dentro la voglia di diventare il primo italiano a battere i francesi nella Vendée Globe. Questo è il suo sogno, il sogno di un marinaio che oggi farà fatica a non farsi luccicare gli occhi durante la serata-evento che uno dei suoi sponsor, il Gruppo Grendi, ha voluto dedicare al sessantenne che, salpando da Cagliari, ha stupito il mondo.

