Andrea Mura è a Portimão ma potrebbe ripartire oggi 

L’appuntamento con il via della Global Solo Challenge è per sabato 18 novembre ma Andrea Mura e Vento di Sardegna sono ancora lontani da La Coruña. Il trasferimento da Porto Corallo alla città galiziana, da dove scatterà il giro del mondo in solitaria e senza scalo, si sta rivelando più complicato del previsto per le avverse condizioni meteo. Il velista cagliaritano, che ha dovuto accelerare una preparazione della barca cominciata con enorme ritardo in attesa dei contributi che sperava arrivassero dalla Regione (arriveranno?), maledice questo rinvio che lo ha proiettato in un periodo di cattivo tempo, ma va avanti. Si è dovuto fermare prima ad Algeri, quindi ha passato le colonne d’Ercole dello stretto di Gibilterra e ha riparato a Portimão, in Portogallo.

Stamattina i venti dovrebbero concedergli una finestra per partire e (pur dovendo navigare di bolina) cominciare l’avvicinamento alla Spagna risalendo la costa portoghese sull’Atlantico. Probabilmente, già domani sera sarà costretto a un’altra sosta a Cascais, ma per il fine settimana le condizioni dovrebbero permettergli di riprendere il mare.

Intanto, nel primo tratto dalla Sardegna all’Algarve, Mura (accompagnato dall’indispensabile Marco Argiolas, che ha curato gli impianti a bordo) ha messo alla frusta l’Open 50 con i quattro mori sullo scafo e ha dovuto anche già sostituire alcuni pezzi. La sosta a Portimão, durante la quale è stato raggiunto dalla moglie Daniela, è servita anche a una nuova, necessaria messa a punto.

