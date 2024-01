Andrea Mameli giovedì ad Alghero 

Un asino destinato ad essere fatto a bistecche ed un uomo alla ricerca di senso incrociano le loro vite. L’incontro si rivelerà salvifico in un gioco di specchi in cui le emozioni stanno al centro. Sono loro i protagonisti del libro “Il suo nome è magia”, edizioni La Zattera, dello psicologo Andrea Mameli che verrà presentato giovedì prossimo alle 19 ad Alghero.

Ospite della Libreria Cyrano (in via Vittorio Emanuele, 11), l’autore - che si occupa di riabilitazione neuropschiatrica, psicologia della performance, interventi assistiti con gli animali e psicoeducazione - dialogherà con Stefano Resmini. Insieme racconteranno di strade strette e contorte di un centro storico in Sardegna che narrano di uomini e animali e di animali come fossero uomini, in confusione.

