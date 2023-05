Andrea, il factotum dell’asilo nido 

Ed è lì che si trova poco prima delle 11 di un giovedì mattina a sistemare la pellicola sopra il contenitore della fregola appena preparata, per poi portarla dai bambini. «Io so anche cucinare, anche se qui non è il mio compito. So fare molto bene la pasta al sugo e, se mi insegnano imparo veloce a fare anche le altre cose», dice soddisfatto. E guai a disturbarlo mentre è nel pieno del lavoro: «Gliel’ho detto a mia mamma di non chiamarmi quando sto lavorando, ma lei spesso lo fa e io mi innervosisco perché ho da fare». In poco tempo è riuscito a farsi volere bene da tutti: «Mi piace molto stare con i bambini, li coccolo, sono molto affettuoso. La mattina quando devo venire qui all’asilo sono sempre di buon umore».

È instancabile Andrea Ulargiu, 21 anni, il ragazzo con sindrome di Down che presta servizio all’asilo nido comunale di via De Cristoforis. Qui è arrivato l’anno scorso, dopo la fine degli studi all’alberghiero di Monserrato, grazie a un progetto portato avanti dalla cooperativa Cemea utilizzando i fondi della legge 162/98 e l’Home care premium. «Mi piace molto fare questo lavoro», racconta Andrea, «mi piace fare tutto ma avendo fatto l’alberghiero non nego che la mia passione è soprattutto stare in cucina».

Al suono della campanella è puntualissimo. La prima tappa è la lavanderia: accende la lavatrice poi stende la roba e quando asciuga, la piega e la mette negli armadi. Da qui via di corsa al primo piano nella camera della nanna dei bimbi più piccoli: cambia le lenzuola, sistema i lettini, pulisce per bene. Ultima tappa la cucina, che è un po’ il suo regno, dove dà una mano alle due cuoche, spinge i carrelli e la mattina è bella che è andata.

Il factotum

Fornelli che passione

L’educatrice

E Andrea il buon umore lo trasmette anche agli altri. «Questo progetto che ha consentito l’inserimento di Andrea e anche di altri ragazzi con fragilità» spiega l’educatrice della coop Cemea Maria Pina Pusceddu, «è molto importante perché la maggior parte dei ragazzi come Andrea quando finiscono le scuole superiori non hanno poi un indirizzo chiaro, diventano quasi trasparenti. Anche se hanno fatto determinati percorsi, come ad esempio l’alberghiero che ti consente degli sbocchi nella ristorazione, non tutti riescono a inserirsi in quel tipo di percorso e vengono dimenticati. La famiglia premeva perché Andrea fosse indipendente e avesse un futuro diverso e così eccoci qui. Lui ha i suoi compiti ben precisi che porta avanti benissimo».

Le “maestre”

Anche in cucina le cuoche Laura Concas e Sandra Pinna, entrambe 47 anni, sono fiere di Andrea, ma quando c’è da insegnare e a volte anche da essere severe, non si tirano indietro. «Andrea è più che bravo» dicono, «ormai sa da solo cosa deve fare. Prende i contenitori, sistema le cose, porta il carrello. Lui è molto disponibile e affettuoso, è uno di noi! Ma se c’è da bacchettare, lo bacchettiamo perché quando uno lavora deve essere anche responsabilizzato». In lavanderia è stireria invece la sua guida è Laura Massa 56 anni: «Gli faccio vedere come si accende la lavatrice e poi fa tutto lui. Ritira la roba, stende: è molto volenteroso e anche preciso basta vedere come piega la roba dei bimbi, che è sempre perfetta».

© Riproduzione riservata