«Andrea ha vissuto donandosi agli altri» 

La parrocchia di San Pietro Apostolo a Solarussa ieri era colma di fedeli. Di parenti, amici, conoscenti che non hanno voluto mancare per l’ultimo saluto ad Andrea Manca, deceduto sabato all’hospice di Oristano. Da due anni viveva in uno stato vegetativo e il tribunale aveva autorizzato l’interruzione dei trattamenti sanitari così come lui voleva e così come chiesto dal fratello, Alessandro.

Don Mariano Pili nell’omelia ha sottolineato che «nella concezione evangelica la persona è divisa in due parti, quella fisica e quella spirituale». «È vero che nella nostra vita interagiamo e quando mancano le relazioni e ci sono solo macchinari, che solo 30 anni fa non esistevano e ancora oggi in molte zone del mondo non esiste la terapia forzata, il fisico dice basta alla vita biologica. Resta un dolore, grande. Io non ho conosciuto Andrea prima della malattia ma in questi ultimi mesi ho avuto testimonianza di un uomo che ha donato la sua vita agli altri».

