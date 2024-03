Andrea Ferrero Sette, il pittore che non vede ma “sente” i colori «I miei soggetti preferiti? La natura bella della nostra Sardegna» 

Acqua, suono, vento, luce, nei quadri di Andrea Ferrero Sette. Alla MEM di Cagliari, fino al 13 aprile, la personale di un artista che non vede ma i colori li sente e li depone con energia tumultuosa sulle tele. Lavora con le mani, col supporto di un assistente e ricorrendo alla sua memoria di paesaggi, sabbia e onde. “Diventare mare”, è il titolo di una sequenza di intensi blu screziati di bianco, di orizzonti solari che si scuriscono se arriva la tempesta. Ci sono anche il rosso e il nero notturno e un riflesso di stelle, in questi dipinti carichi di materia. Pastosi, perché è il tatto a guidare Andrea Ferrero Sette, e la sua incrollabile volontà. Dottore commercialista, nato nel 1971, colpito da retinite pigmentosa, speaker radiofonico.

Come avviene, in pratica, il processo compositivo?

«A Massimiliano, il mio aiutante, chiedo di passarmi i colori. Acrilici, con l’olio non mi trovavo bene. Poi procedo a seconda del soggetto. Questo avviene una volta alla settimana, non di più perché mia moglie Annalisa dice che non abbiamo più spazio in casa».

Quali sono i suoi soggetti preferiti ?

«I campi di grano della Sardegna, i fiori, gli alberi. La natura bella della nostra isola».

In una foto, indossa un camice più imbrattato di una tavolozza. Sembra che lei agisca con l’intero corpo.

«È vero, mi diverto molto, mi sporco all’inverosimile e poi mi tocca usare una striglietta. Per fortuna il mio laboratorio è in garage, quindi sto quasi all’aria aperta, in cortile, tra le macchine. Ma ho anche il rubinetto».

Come le è venuto in mente di affrontare la pittura?

«È stata un’amica a convincermi a tentare. Ora mi sto cimentando col modellato, grazie al sostegno di Francesco Amadori».

La sua mostra è dedicata al mare, le piace nuotare?

«Molto, in quello tranquillo del Poetto».

Alessandra Menesini

RIPRODUZIONE RISERVATA