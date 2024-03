Andrea Fenu vince il “Firenze archeofilm” 

La Sardegna alla ribalta nella sesta edizione del “Firenze archeofilm”, festival internazionale che esalta il rapporto tra cinema e archeologia. Il documentario “Franco Mezzena, l’archeologia raccontata con il sorriso”, realizzato da Andrea Fenu, regista di Videolina e Tcs – tra i suoi lavori in tv “40° Parallelo” con Giacomo Serreli – e Nicola Castangia, con la consulenza scientifica dell’archeologo Giorgio Murru, ha ottenuto il primo premio assoluto (più votato dal pubblico). La produzione sarda, con il sigillo di ArcheoFoto, ha sbaragliato un’ agguerrita concorrenza. In gara c’erano infatti 88 film realizzati da registi di tutto il mondo. Un riconoscimento di grande rilievo per un progetto che rafforza il ponte culturale tra l’Isola e la Valle d’Aosta e che ora sarà proposto in molte città europee. Al centro del lavoro di Fenu e Castangia c’è la scoperta ad Aosta, nel 1969, dell’area megalitica di Saint Martin de Corleans, ora una realtà museale consolidata. Il docufilm prende le mosse dall’incontro tra Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi, che ha conosciuto da studente il sito valdostano, e l’archeologo Franco Mezzena, che ha dato un impulso fondamentale alle ricerche e allo straordinario ritrovamento dell’area megalitica. Tra Aosta e Laconi c’è un rapporto molto stretto che ha portato, alla fine dello scorso anno, alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i due musei. Il patto prevede azioni comuni per valorizzare la statuaria preistorica.

