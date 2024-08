Andrea Demontis: finale mondiale  

Andrea Demontis è in finale. Ai campionati mondiali U20 di atletica leggera a Lima, in Perù, l’atleta del CUS Cagliari conquista uno dei 12 pass per la finalissima di salto con l’asta in programma oggi alle 23. Dopo aver superato al primo tentativo 4,80 e 4,95 m, fa suoi anche i 5,10 m (al secondo tentativo) e giunge nono tra i dodici qualificati. Gli avversari però son tutti vicini: davanti solo in quattro son stati capaci di superare 5,25 m, poi in cinque (compreso lui) qualificati con la misura di 5,10 m. Da una parte la certezza e l’emozione di essere tra i 12 migliori U20 al mondo, dall’altra l’ambizione di azzardare qualcosa in più, con audacia e determinazione, caratteristiche che da sempre contraddistinguono l’atleta cagliaritano.

Sempre ieri, l’asseminese Elisa Marcello, U20 dell’Atletica Valeria ha corso nella seconda batteria i 200 m arrivando quarta con 24”05 (vento +0.6), tempo che le ha consentito di guadagnare un prezioso posto in semifinale. Per la Marcello in batteria una prestazione lievemente al di sotto delle sue possibilità, ma con l’accesso alle semifinali ha avuto una nuova dimostrazione di efficacia in un anno straordinario ricco di successi e di esperienze di altissimo valore tecnico. Oggi sarà il turno degli altri giovani sardi nelle staffette: alle 18.30 Laura Frattaroli – Tespiense Quartu – corre le batterie della 4x400 m femminile, mentre alle 20.05 scende in campo Diego Nappi, Atletica Porto Torres, con la 4x100 m. Per entrambi, categoria U18, un promettente esordio nella squadra dei più “grandi”.