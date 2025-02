Andrea Delogu eletto segretario cittadino di Forza Italia 

I rappresentanti di quasi tutti i partiti di maggioranza e opposizione hanno preso parte al primo congresso cittadino di Forza Italia e, da più voci, è emersa la necessità di lavorare insieme per portare avanti i grandi temi che permettano di far crescere Alghero: dal piano strategico alle politiche per i giovani, dalla sanità ai trasporti. Un gioco di squadra che non guarda ai colori politici. Sala gremita ieri all’hotel Catalunya per il summit azzurro con l’elezione del nuovo segretario, Andrea Delogu, pronto ad affrontare la sfida di consolidare un partito che alle ultime elezioni si è sempre posizionato sul podio. Padrone di casa, come componente della segreteria nazionale, l’ex sindaco Marco Tedde, al tavolo della presidenza insieme a Giovanni Mascia, neo segretario provinciale di Oristano, al segretario provinciale Nanni Terrosu, al consigliere regionale Piero Maieli, alla commissaria cittadina di Azzurro Donna Giovanna Caria (e in collegamento telefonico il segretario regionale Pietro Pittalis). Mattinata molto intensa e ricca di spunti, anche grazie alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto e dei rappresentanti di quasi tutti i partiti presenti in Consiglio. (c. fi.)

