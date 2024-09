Andrea Covotta (Rai Quirinale): «Assistiamo  allo scollamento fra la classe politica e i territori» 

«La disaffezione dell’elettorato e la crescente distanza dei politici dal loro territorio sono due segnali chiari: abbiamo un gran bisogno di tornare alla buona politica». Firmato Andrea Covotta - giornalista e saggista, responsabile della struttura Rai Quirinale - appena tornato in libreria con Politica e pensiero. “Storie e personaggi dei partiti del Novecento” (Marcianum Press). Introdotto dalla prefazione di Marco Follini, il nuovo libro di Covotta propone un brillante excursus della storia del pensiero politico italiano dagli inizi del Novecento sino al 1978, con un ulteriore approfondimento sui giornali di partito «che, un tempo, non si limitavano a far da cassa di risonanza – spiega Covotta – ma erano animati da un vivace dibattito». Oggi cos’è rimasto della lezione dei grandi leader del passato, da Alcide De Gasperi ad Aldo Moro? L’autore racconta i protagonisti del nostro Novecento e propone un cambio di rotta, «recuperando il ruolo cruciale della Chiesa».

Nel suo libro sottolinea la necessità di tornare alla buona politica. Come potremmo definirla?

«Questa locuzione identifica la politica nella sua essenza pura, occupandosi della cosa pubblica nell’interesse esclusivo della collettività. Oggi, invece, assistiamo ad uno scollamento fatale fra la classe politica e il territorio che crea una crescente disaffezione rispetto alle urne».

Cosa propone?

«Dovremmo voltare senza timore lo sguardo al passato. Certo, la Prima Repubblica ha avuto le sue ombre, ma il suo punto di forza era innanzitutto il radicamento sul territorio, la vicinanza alla base. Inoltre, oggi molti candidati vengono imposti dall’altro mentre in passato i leader, prima di divenire tali, crescevano nelle strutture di partito, una gavetta che gli permetteva di formarsi e prendere coscienza del ruolo e delle crescenti responsabilità».

Nelle sue pagine lei respira il Novecento. Quale lezione politica dovremmo recuperare?

«Penso a De Gasperi che ha fatto parte di ben sette governi, inventando il concetto stesso di coalizione che gli permise di allargare il perimetro della Democrazia Cristiana, una lezione che si palesa nell’Assemblea Costituente, creando le premesse per un confronto aperto, un dialogo reale nell’interesse della nazione anziché la mera contrapposizione distruttiva. Penso, inoltre, all’operato di Aldo Moro che ha ripreso la lezione di De Gasperi e l’ha declinata a modo proprio in un’epoca sociale di grandi tensioni. Purtroppo, dopo Moro nessun altro ha creduto nella democrazia dell’alternanza, impoverendo l’arco politico».

Lei guida Rai Quirinale. Il linguaggio politico è mutato?

«Certamente viviamo in un’epoca segnata dai dettami della velocità, in cui tutto si gioca sui click, smarrendo il tempo necessario per l’approfondimento, per l’analisi. Cambiano i mezzi e cambia il linguaggio, oggi i social sono centrali ma la fretta non dev’essere un alibi per rifugiarsi nella superficialità, nel pressapochismo».

Non solo i giornali di partito, anche gli intellettuali furono cruciali?

«Proprio così. Il contesto politico era sostenuto dalla società per la crescita del paese. Lo si evince dagli scritti di Pier Paolo Pasolini, Ignazio Silone e Leonardo Sciascia, dalle pellicole di Ettore Scola e Luchino Visconti. Ciascuno raccontava quegli anni e pur se non possiamo essere nostalgici, dovremmo ricominciare a credere nella necessaria cooperazione con il mondo dell’arte e degli intellettuali, traendone forza e diversità d’approccio. Anche questa è buona politica».

C’è un attore del Novecento che oggi manca all’appello?

«Certamente la Chiesa italiana. Faccio due esempi: il partito popolare era laico e De Gasperi entrò vivacemente in contrasto con il Vaticano, eppure, quelle istanze furono fondamentali per il nostro paese, restituendo una piena rappresentazione della società che oggi latita».

RIPRODUZIONE RISERVATA