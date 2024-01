Andrea Cocco, bomber da esportazione 

Ha giocato nel Cagliari, oggi è grande protagonista col Trapani in Serie D, girone I. Andrea Cocco domenica scorsa nell’incontro sul campo della Vibonese ha firmato una tripletta appena rientrato da un infortunio al polpaccio che l’ha tenuto fermo per sei incontri. La squadra granata era sotto di due reti e il giocatore cagliaritano, 37 anni, è stato decisivo nella rimonta realizzando la seconda e terza rete prima di archiviare il match mettendo il sigillo con la quinta rete (2-5 il finale) e portare a casa il pallone della gara. In questa stagione ha disputato sinora 14 partite realizzando complessivamente 12 reti, una media di quasi un gol a gara, ed è il capocannoniere del girone pur avendo saltato nove incontri a causa di diversi acciacchi. L’ultimo, come detto, quello al polpaccio.

Il ritorno

«Sono contento per il risultato e per essere tornato a giocare», ha detto Cocco, «mi mancava tantissimo il campo. Non ho attraversato un bel periodo. Ora spero di trovare la continuità». L’obiettivo? «Pensiamo gara dopo gara. La mentalità è quella giusta. Cercheremo di fare la differenza da qui alla fine dell’anno». L’estate scorsa è stato corteggiato da diverse società sarde e si pensava a un suo ritorno nell’Isola dopo l’esperienza con l’Olbia (2019/2021), ma così non è stato. Il 26 luglio scorso ha firmato per la squadra siciliana, ora prima in classifica nel campionato di Serie D (quattro punti di vantaggio sul Siracusa con una partita in meno). La società, che vanta cinque partecipazioni in Serie B, punta al ritorno nei professionisti.

La carriera

Cocco, dopo la trafila nelle giovanili del Cagliari, con la maglia rossoblù ha collezionato 5 presenze esordendo in Serie A contro il Parma il 21 dicembre 2005. In quella stagione si succedettero diversi tecnici sulla panchina rossoblù (Tesser, Arrigoni, Ballardini e Sonetti). Il suo primo gol col Cagliari è arrivato in Coppa Italia contro la Sampdoria, poi ha segnato ancora in Coppa contro il Verona. La prima rete in A è del 17 dicembre 2006 contro l’Udinese. Quindi la cessione in prestito al Venezia e gli anni con Pistoiese, Rovigo, Alghero, Albinoleffe in Serie B (28 presenze e cinque reti nella serie cadetta), Hellas Verona, Reggina. Nel 2014 l’avventura in seconda serie portoghese col Beira-Mar, poi il ritorno in Italia al Vicenza (capocannoniere di Serie B con 19 reti) e le avventure con Pescara, Frosinone, Cesena, ancora Pescara, Padova, Olbia, Seregno, Albinoleffe. Ora Trapani. (ant. ser.)

