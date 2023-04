“Andrea Chénier” al Teatro Lirico Il poeta che fece la Rivoluzione 

Venerdì alle 20.30 (turno A), per la Stagione lirica e di balletto 2023 del Teatro di Cagliari, va in scena il terzo appuntamento con l’opera: “Andrea Chénier”, dramma d’ambiente storico in quattro quadri su libretto di Luigi Illica, tratto dal romanzo di François-Joseph Méry, e musica di Umberto Giordano, assente da Cagliari da 15 anni (l’ultima edizione risale al 2008).

L’allestimento

Si tratta di una coproduzione fra Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Teatro Regio di Parma, Opéra de Toulon, ed è firmato, per la regia, da Nicola Berloffa , artista tra i più promettenti della sua generazione che ha già lavorato a Cagliari e che trova una personale e moderna cifra stilistica, senza tradire l’inevitabile epoca storica del libretto. Le scene sono di Justin Arienti, i costumi di Edoardo Russo (che si avvale come costumista collaboratore di Marco Nateri), le luci di Valerio Tiberi e la coreografia di Luigia Frattaroli.

Gli artisti

L’Orchestra e il Coro sono diretti dal sempre graditissimo Donato Renzetti, apprezzata ed ormai abituale presenza nelle stagioni cagliaritane. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. I due cast d’interpreti che si alternano nelle recite sono composti da: Mikheil Sheshaberidze (21-23-26-28-30) al suo debutto nel ruolo/Konstantin Kipiani (22-27-29) (Andrea Chénier), Devid Cecconi (21-23-26-28-30)/Badral Chuluunbaatar (22-27-29) (Carlo Gérard), Oksana Dyka (21-23-26-28-30)/Irina Churilova (22-27-29) (Maddalena di Coigny), Cristina Melis (La mulatta Bersi), Valentina Coletti (La contessa di Coigny), Antonella Colaianni (Madelon), Petar Naydenov (Roucher), Viktor Shevchenko (Il romanziere Pietro Fléville/Fouquier Tinville), Luciano Roberti (Il sanculotto Mathieu), Mario Bolognesi (Un “Incredibile”), Orlando Polidoro (L’Abate), Alessandro Frabotta (Schmidt/Il maestro di casa), Alessandro Carta (Dumas).