Andrea Carboni, il passato davanti Domenica la sua partita del cuore 

Un Cagliari-Monza da giocare sui Carboni ardenti. Anche se Andrea e Frankito, Carboni appunto, la sfida della Domus la vivranno con emozioni ben diverse. Per l'argentino la Sardegna è stata solo una (veloce) tappa di passaggio dal mondo ovattato della Primavera al calcio professionistico. Per Andrea, tonarese doc e cuore rossoblù fin dai primi calci, è un ritorno a casa in un mix tra nostalgia e desiderio di rivalsa. Anche se poi nemico no, non potrebbe mai esserlo.

Questione di cuore

Un rapporto complicato, quello tra Andrea e il Cagliari. Chiuso nel modo peggiore, con una retrocessione e un divorzio che ha lasciato tanti strascichi. Dalla sua Sardegna non sarebbe mai andato via, anche perché a lungo il difensore di Tonara ha coltivato il sogno di mettersi il rossoblù a vita e arricchirlo con una fascia da capitano al braccio. I primi calci a Palmas Arborea, con la benedizione dello scopritore di talenti per eccellenza, Gianfranco Matteoli, poi il trasferimento ad Asseminello, dove cresce fino a diventare una colonna portante della Primavera e annusare l'aria della prima squadra. L'esordio arriva il 23 giugno del 2020, nei secondi finali di Spal-Cagliari, con Walter Zenga in panchina. Per lui sette presenze e la possibilità di giocare al fianco del suo idolo da bambino, Radja Nainggolan, in onore del quale veste la maglia 44.

Luci e ombre

L'anno dopo dovrebbe essere quello della consacrazione e invece per “Carboncino” (come lo aveva ribattezzato l'Uomo Ragno) inizia un braccio di ferro per il rinnovo del contratto che lo fa uscire dai radar. La rinascita con l'arrivo di Semplici, che nell'emergenza lo butta nella mischia a San Siro contro l'Inter e Lukaku. Prestazione da applausi e Carboni non esce più, diventando un punto fermo nella clamorosa salvezza finale. Ma qualcosa si è spezzato. L'anno dopo diventa il primo 2001 a superare la soglia delle 50 partite in A, ma la ferita è ancora aperta. E dopo la retrocessione ecco il divorzio: il Cagliari incassa 4 milioni, Carboni rimane in Serie A a Monza. E nel Monza il campo lo vede poco, a gennaio va in B, a Venezia. Dove diventa uno dei pilastri nella clamorosa risalita dei lagunari, fino ai playoff giocati e persi proprio a Cagliari. In una gara dove sente i fischi dei suoi tifosi. Domenica tornerà da avversario. «Nessuna pressione», ha spiegato in una recente intervista, «anzi, non vedo l'ora. Sfiderò i miei ex compagni, sarà una bella partita. A Cagliari sono diventato uomo. E ancora ripenso a Venezia, una partita davvero stregata. Colp a nostra, bastava solo un gol».

La meteoria

Da Andrea a Franco, tutta un'altra storia. Argentino, classe 2003, papà Ezequiel ha giocato nel Catania, Frankito è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Carboni è arrivato a Cagliari nell'estate del 2022 per giocarsi la fascia sinistra con Barreca. Per lui 12 presenze e poi, con l'arrivo di Ranieri, la decisione di tornare a Milano, per esser girato al Monza. Tre presenze lo scorso anno, nessuna in questa. E domenica a Cagliari in tanti non si ricorderanno di lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA