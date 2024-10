Andrea Capone, è il giorno della verità 

Ci sarà anche il consulente tecnico, nominato dalla famiglia di Andrea Capone, questo pomeriggio durante l’autopsia sul corpo dell’ex centrocampista del Cagliari calcio, trovato morto domenica mattina nella suite di un albergo con vista sul lungomare di via Roma. Filippo Monni, indicato da Giambattista Alimonda e Pierandrea Setzu, legali di fiducia dei parenti dell’ex calciatore, parteciperà all’esame che verrà eseguito all’ospedale Brotzu dal medico legale come disposto dal pm Marco Cocco. L’autopsia dovrà stabilire le cause della morte e dissipare ogni dubbio su quanto accaduto nella camera dell’hotel Palazzo Tirso.

L’ipotesi

Su quanto successo nella notte dello scorso weekend, l’inchiesta della Procura, portata avanti dalle indagini della Polizia (in campo agenti delle volanti, esperti della Scientifica e investigatori della Squadra Mobile), è approdata a una prima ricostruzione. Ipotesi confermata dalle testimonianze raccolte dai poliziotti e dalle immagini delle telecamere presenti negli spazi comuni della struttura alberghiera. Capone sarebbe morto per una caduta dalle ripide scale interne della suite disposta su due piani. Da capire se sia caduto per un malore o per una disattenzione. Su questo aspetto l’autopsia potrebbe fornire dettagli importanti, così come gli esami tossicologici.

Le immagini

Secondo quanto appurato dalla Polizia, l’ex calciatore rossoblù sabato sera ha partecipato alla festa per il battesimo del figlio di un carissimo amico. Festa che si è tenuta proprio a Palazzo Tirso. Poi, insieme a diverse persone, la nottata è proseguita in alcuni locali notturni del lungomare cagliaritano di Su Siccu. Capone e altri sono poi ritornati verso l’albergo, accettando l’invito di dormire nell’hotel, visto l’orario, dopo aver trascorso ancora del tempo insieme. E le telecamere hanno ripreso il 43enne cagliaritano entrare nella stanza accompagnato da alcune persone che sono poi andate via. Dunque non ci sarebbero anomalie o stranezze che possano far pensare a qualcosa di diverso dal tragico incidente.

Le ferite

Il personale del 118 e l’equipe di Medicina Legale, intervenuti subito dopo l’allarme dato dagli addetti alla pulizia domenica verso le 11 appena ritrovato il corpo di Capone quando oramai era morto, hanno riscontrato una profonda ferita alla testa compatibile con una rovinosa caduta dalle scale interne della camera dell’albergo. L’autopsia che verrà eseguita oggi da Roberto Demontis dovrà confermare questa ipotesi e cercare di stabilire l’orario della morte, oltre a capire cosa possa aver causato la caduta. Quando il personale delle pulizia è entrato nella suite, la tv era ancora accesa. Probabilmente il 43enne è sceso dal piano rialzato, perdendo l’equilibrio e battendo violentemente la testa.

Il dolore

La famiglia dell’ex calciatore del Cagliari nominando i legali e il consulente tecnico vuole capire cosa sia accaduto in quella tragica notte. E attende la fine di tutti gli accertamenti per poter finalmente organizzare l’ultimo saluto a un uomo che si è fatto amare da tantissime persone per il suo carattere e la sua bontà. Una tragedia che ha segnato il mondo del calcio e i tantissimi ex compagni di Capone, soprattutto quelli che come lui hanno vestito la maglia rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA