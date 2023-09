Andrea Bocelli e la “prima” a Cagliari 

La Voce, l’immagine positiva dell’Italia nel mondo. Il tenore Andrea Bocelli, in un’intervista esclusiva per L’Unione Sarda, si racconta: «Vivo una vita sempre in viaggio, la mia vacanza è la famiglia. Amo la Sardegna, ci vivo benissimo quando possibile, non posso dimenticare la mia prima volta su un palco: proprio a Cagliari, con l’indimenticabile Daniela Dessì». Innamorato della moglie Veronica, della vita, del suo lavoro: «La voce è un grande dono, è un privilegio girare il mondo per cantare». (foto Montanelli)

a pagina 8