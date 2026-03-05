Andrea Biancareddu chiude l’accordo con Mario Addis 

Nuovo colpo di scena nell’intricato gioco di alleanze in vista delle elezioni comunali di Tempio. Stando a indiscrezioni, Andrea Biancareddu (assessore regionale e sindaco per diversi mandati) ha chiuso un accordo con l’esponente del Partito Democratico, Mario Addis. Biancareddu porta in lista Addis e pesca voti nel centrosinistra tempiese.

Sempre stando a quanto trapela da una serie di incontri avvenuti nelle ultime ore, nella civica guidata da Biancareddu sarebbero stati riservati due posti ad esponenti del Pd. La chiusura dell’accordo avrà pesanti ripercussioni, inevitabili, all’interno del circolo del Partito democratico. Addis infatti è una figura di spicco del centrosinistra e si allea con il principale esponente del centrodestra in Alta Gallura. Il Pd inizialmente aveva scelto di presentare, insieme al centrosinistra, un suo candidato sindaco, il nome era quello della segretaria del circolo tempiese dei democratici, Marina Tamponi. La dirigente, però, ha comunicato di non accettare la candidatura, denunciando una situazione di scarso sostegno al progetto di una civica di centrosinistra. Il Pd successivamente avrebbe optato (in dissenso con la linea di Tamponi, segretaria dimissionaria) il sostegno alla lista del sindaco Gianni Addis. Ma ora uno dei dirigenti sceglie Biancareddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA