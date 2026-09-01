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Carabinieri.
02 settembre 2026 alle 00:57

Andrea Berti lascia il comando dei Ris 

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Dopo tre anni al comando del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Cagliari, il colonnello Andrea Berti lascerà la Sardegna per assumere, da lunedì prossimo, il comando del Ris di Roma.

Durante il suo mandato, Berti ha guidato il reparto in numerose indagini di rilievo, tra cui l’omicidio di Francesca Deidda, quello di Cinzia Pinna ed il duplice omicidio di Via Ghibli, oltre a firmare la nuova perizia tecnica nel delitto di Garlasco e a occuparsi insieme al suo personale dei nuovi accertamenti sul caso di Manuela Murgia, morta a Tuvixeddu nel 1995. Sotto la sua guida sono state inoltre sviluppate collaborazioni scientifiche con l’Università di Cagliari e con il CRS4 finalizzate allo sviluppo di nuove metodologie per l’analisi forense e la ricostruzione tridimensionale delle scene del crimine. Al suo posto subentra il tenente colonnello Alessandro Mameli, già comandante della sezione di Biologia del Ris di Cagliari e con una lunga esperienza prima al Ris di Parma e dal 2004 a Cagliari.

Un altro cambio è previsto oggi al comando provinciale dei carabinieri: il colonnello Daniele Credidio lascia il comando del Reparto operativo provinciale per andare a dirigere un comando provinciale: al suo posto arriva il tenente colonnello Francesco Donvito.

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