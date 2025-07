Andrea Bajani brinda a Roma con uno Strega 

Cronaca di una vittoria annunciata. Il grande favorito Andrea Bajani che, nel giorno della cinquina aveva superato tutti e guidava, con 280 voti per “L’anniversario” (Feltrinelli), la gara, è il vincitore del Premio Strega 2025.

Incisivo come una lama, in questo libro già tradotto in 25 Paesi, lo scrittore romano mette a nudo i micidiali intrecci di una famiglia. A raccontare questo nucleo familiare, tra romanzo e autofiction, è un figlio che ha sbattuto la porta di casa per non tornare mai più da una madre timidissima, «predisposta all'invisibilità», e da un padre accentratore. Si può mettere in discussione la propria origine? Bajani entra nelle pieghe più profonde di una realtà devastante senza sconfinare, con lucidità, nell’accusa o cedere alla linea della salvezza. Un pugno nello stomaco che porta alla liberazione.

A contendersi la vittoria, Nadia Terranova con “Quello che so di te” (Guanda), Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli), Paolo Nori con “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori) e “Michele Ruol” con “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (TerraRossa).

