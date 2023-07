Andrea Arru ora è Diabolik adolescente  

Da ragazzino leader della classe di “Di4ri”, la serie che da settembre Netflix distribuirà in tutto il mondo, al Diabolik adolescente nel terzo film dedicato al ladro dai mille volti, che il 26 ottobre sarà nelle sale italiane e americane. Continua l'ascesa di Andrea Arru, il sedicenne attore ploaghese che è romai ricercatissimo dalle produzioni del piccolo e grande schermo.

Ieri il Giffoni Film Festival ha lanciato in anteprima il primo episodio della seconda serie di “Di4ri”, scommessa vincente di Netflix che ha raccolto consensi in tutto il mondo. Andrea nel ruolo di Pietro sarà alle prese con la sua classe con il terzo e ultimo anno delle scuole medie. Gli occhi azzurri dell'attore sardo saranno anche quelli di un Diabolik adolescente nel terzo capitolo della saga ispirata al fumetto delle sorelle Giussani. Il titolo è “Diabolik-Chi sei?” e fa intuire come questa volta i Manetti Bross mostreranno anche il passato dell'uomo in calzamaglia nera. ( gi. ma.)

